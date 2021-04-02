Ростуризм предложил создать федеральный реестр гостевых домов

Ростуризм предлагает ввести в стране обязательную классификацию гостевых домов и создать их федеральный реестр, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова. По ее словам, это позволит «вывести из тени» целый сектор туристического бизнеса. Не прошедшие классификацию гостевые дома не смогут работать.

«Мы предлагаем ввести обязательную классификацию таких гостевых домов, которая будет осуществляться аккредитованными организациями. Реестр классифицированных средств размещения будет дополнен отдельным разделом и будет введен единый федеральный реестр гостевых домов»,— сказала госпожа Догузова во время круглого стола в Общественной палате (цитата по ТАСС).

По ее словам, закон об основах туристской деятельности дополнят понятиями «гостевой дом», «услуга гостевого дома» и «классификация гостевых домов». Соответствующий законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Поправки в закон ранее поручил внести премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ожидаемый эффект, который лежит на поверхности,— мы выведем огромный сектор туристического бизнеса из тени, создадим прозрачные правила работы для этого бизнеса, повысим качество услуг и обеспечим защиту прав потребителей»,— уточнила Зарина Догузова. По ее словам, эти меры позволят владельцам гостевых домов претендовать на господдержку и участвовать в программах Ростуризма.

Ранее Зарина Догузова выразила надежду, что программа туристического кэшбэка в России станет круглогодичной. До этого президент Владимир Путин предложил сделать эту программу круглогодичной для детей и молодежи, увеличив при этом кэшбэк. Программу частичного возврата денег при покупке туров по стране ввели в 2020 году как одну из мер поддержки отрасли в пандемию. Третий этап стартовал в марте — приобрести тур нужно с 18 марта по 15 июня, а поездку совершить до 30 июня.

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