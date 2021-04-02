Курганский «Синтез» в 2020 году увеличил выручку на 42%

Выручка курганского ОАО «Синтез» (входит в принадлежащий АФК «Система» холдинг «Биннофарм групп») за 2020 год превысила 13 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2019-м на 42%. Такие данные содержатся в отчете о финансовых результатах компании по РСБУ. Объем производства по итогам прошлого года составил 317 упаковок готовой продукции.

По словам гендиректора «Биннофарм групп» Рустема Муратова, на курганском предприятии в 2020 году был на 44% увеличен выпуск препаратов, рекомендованных Минздравом России к использованию при лечении COVID-19, в основном антибиотиков. «При этом мы не только не снизили производство других востребованных лекарств, не имеющих отношения к COVID-19, но и выросли по многим позициям. Производственные мощности “Синтеза” в прошлом году были загружены по максимуму»,- комментирует господин Муратов.

Объем продаж «Синтеза» в розничном сегменте в 2020 году вырос на четверть, самыми востребованными препаратами стали «Диклофенак-АКОС» и «Ибупрофен-АКОС», антибиотики «Цефтриаксон» и «Левофлоксацин», назальный спрей «Ринорус».

Выручка от реализации экспортной продукции выросла на 40% и составила более 2 млрд руб. Наибольшие объемы поставок были произведены в Узбекистан, Казахстан и Туркменистан.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал”, АФК «Система» на этой неделе приобрела 32,4% акций «Синтеза» у дочерней компании «Ростеха» — АО «Нацимбио». Теперь ее доля составляет 88,6%.