«Ростех» вышел из «Синтеза»

АФК «Система» приобрела 32,4% акций фармпроизводителя «Синтез» (Курган) у дочерней компании «Ростеха» АО «Нацимбио». Стоимость сделки стороны не раскрывают. Ранее «Система» владела 56,2% акций «Синтеза». Эксперты отмечают, что после сделки АФК будет контролировать пять ключевых компаний отрасли, однако к монополизации рынка это не приведет.



После покупки доли у «Нацимбио» АФК «Система» получила контроль над 88,6% акций курганского фармацевтического завода «Синтез». Сейчас ОАО «Синтез» входит в лекарственный холдинг «Биннофарм групп», 79% акций «Биннофарм групп» — структуры, непосредственно владеющей курганским предприятием, принадлежат АФК «Система» совместно с ВТБ. В состав холдинга также включены фармацевтические активы АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (Зеленоград и Красногорск), ЗАО «Биоком» (Ставрополь).

Как отмечает президент АФК «Система» Владимир Чирахов, решение о покупке доли направлено на усиление роли компании в фармацевтическом секторе. «Увеличение доли в уставном капитале ОАО “Синтез” соответствует стратегии компании по наращиванию присутствия в фармацевтическом секторе и построению одного из лидеров отрасли на базе “Биннофарм групп”. При этом мы продолжаем сотрудничать с “Нацимбио” и госкорпорацией “Ростех” по ряду фармацевтических проектов, в том числе по производству вакцины от гепатита B “Регевак В”»,— цитирует Владимира Чирахова пресс-служба АФК «Система».

Компания «Нацимбио» (Национальная иммунобиологическая компания) была учреждена госкорпорацией «Ростех» с целью разработки и производства иммунобиологической продукции. В состав холдинга вошли научное объединение «Микроген», ООО «ФОРТ» и фармзавод «Синтез». По словам гендиректора АО «Нацимбио» Андрея Загорского, продажа пакета акций связана со стремлением компании сосредоточиться на реализации стратегии по выводу на рынок современных иммунобиологических препаратов.

«За время совместного с АФК “Система” управления активом предприятие нарастило мощности по выпуску фармацевтических субстанций, реализовало модернизацию производства, а также продемонстрировало рост финансовых показателей. Мы продолжим сотрудничество в рамках разработки и производства современных средств иммунопрофилактики»,— рассказал Андрей Загорский.

По мнению аналитика «Фридом финанс» Валерия Емельянова, приобретение пакета акций позволит АФК «Система» контролировать пять ключевых компаний отрасли, что не приведет к монополизации рынка и сокращению числа товарных позиций.

«Весь российский рынок лекарств сейчас превышает 2 трлн руб., так что суммарная доля дочерних компаний АФК “Система” даже после укрупнения составит немногим более 1%. Вряд ли конкуренция между “дочками” холдинга приведет к существенному сужению ассортимента. Возможно, выпадут какие-то убыточные позиции из числа препаратов, имеющих много альтернативных производителей. Крупнейшие российские фармкомпании неплохо диверсифицированы, и товарные позиции у них не сильно пересекаются»,— отметил Валерий Емельянов.

Курганское ОАО «Синтез», выпускающее, в частности, линейку антибиотиков, занимает 11-ю строчку в топ-20 лучших фармкомпаний России за 2020 год, по версии Forbes. Выручка предприятия в 2019 году составила 10,7 млрд руб., чистая прибыль — 830 млн руб.

Михаил Бычков