Lufthansa хочет увеличить уставный капитал на €5,5 млрд для возврата госпомощи

Германская авиакомпания Lufthansa обратится к акционерам с просьбой одобрить увеличение уставного капитала на €5,5 млрд, об этом компания объявила в четверг. Lufthansa собирается обсудить этот вопрос на ежегодном собрании акционеров, которое пройдет 4 мая. Привлеченные в результате этого средства авиакомпания собирается направить на выплату части пакета финансовой помощи, предоставленной ей в прошлом году правительством Германии.

Напомним, в июне прошлого года власти Германии выделили €9 млрд на спасение авиакомпании. Lufthansa отмечает, что она пока не решила, будет ли действительно пользоваться разрешением акционеров на увеличение капитала, кроме того, она, возможно, привлечет меньшую сумму. Тем не менее после сделанного вчера заявления акции Lufthansa снизились на 6,8%. Как отмечает аналитик компании Berenberg Equity Research Адриан Яношик, хотя Lufthansa в своем заявлении подчеркивает, что будет привлекать новый капитал, лишь если это будет необходимо, «это тем не менее представляет риск разводнения капитала, что заставляет быть осторожным с акциями».

Яна Рождественская