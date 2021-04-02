Адвокат: блогер Эдвард Бил был за рулем во время массового ДТП в Москве

Блогер Эдвард Бил находился за рулем автомобиля Audi, который выехал на полосу встречного движения и стал участником массового ДТП в Москве, сообщил его адвокат Сергей Жорин. Ранее сам блогер заявил, что дал свой автомобиль другу и не находился в нем в момент ДТП. Эдварда Била отвезли в ИВС на Петровке, он задержан на 48 часов в качестве подозреваемого.

«Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий»,— сказал господин Жорин ТАСС.

По словам адвоката, блогер готов оказать помощь потерпевшим «вне зависимости от признания его виновным». Господин Жорин рассказал, что блогер сотрудничает со следствием и «подробно рассказывает о случившейся трагедии».

Во время ДТП были разбиты пять автомобилей. С места аварии в реанимацию попала консультант Госдумы Мария Артемова — у нее зафиксированы черепно-мозговая травма, переломы ног и другие травмы. Блогер не пострадал. МВД возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее нанесение тяжкого вреда здоровью).

Подробнее о ДТП — в материале “Ъ” «401 разгон может оказаться последним».