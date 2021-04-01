В центре Москвы произошло крупное ДТП

На Садовом кольце в Москве столкнулись пять автомобилей. Пострадала одна женщина — водитель Volkswagen, ее отправили в реанимацию, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram. Одна из машин принадлежит блогеру Эдварду Билу. На его канал на YouTube подписано 4,3 млн человек.

Менеджер блогера Влад Кертиев сообщил Telegram-каналу Mash, что его клиент был за рулем синей Audi. Сам Эдвард Бил сказал «РИА Новости», что ему принадлежит попавшая в ДТП Audi, но он дал ее другу.

«Московский комсомолец» сообщает, что пострадавшей в ДТП была консультант Государственной думы Мария Артемова. Издание утверждает, что ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

ДТП случилось у дома №6 по Новинскому бульвару, передает ТАСС сообщение главного управления МВД по столице. «Движение существенно затруднено. Информация о пострадавших и их количестве уточняется»,— сообщил представитель ведомства. Из-за аварии образовалась большая пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», сильно движение затруднено на Бородинском мосту, Смоленской набережной и улицах, примыкающих к Новинскому бульвару.