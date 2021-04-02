Shopping Index в ТРЦ Екатеринбурга в первом квартале снизился на 19%

Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. метров торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга по итогам первого квартала 2021 года оказался в среднем на 19,3% ниже аналогичного показателя 2020 года и на 24,9% к уровню 2019 года. Это следует из данных Watcom Group.

Президент Watcom Group Роман Скороходов считает, что в целом ситуация в Екатеринбурге стабильная, а по итогам первого квартала наблюдается небольшой рост по сравнению с февралем. «Причины — позитивный информационный фон из-за вакцинации, улучшение эпидемиологической обстановки. Люди уже устали от затяжной и холодной зимы, и на праздничной неделе был всплеск, который повлиял на итоги первого квартала»,— рассказал господин Скороходов.

Напомним, в начале этой недели в регионе доставили еще 30,6 тыс. доз вакцины «Спутник V». На прошлой неделе в регион поступило 28 тыс. доз вакцины. По данным оперштаба, в Свердловской области работают 149 пунктов вакцинации от коронавируса, из которых 43 находятся в Екатеринбурге. Всего с начала массовой вакцинации от коронавируса привились более 200 тыс. жителей региона.