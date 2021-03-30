В Свердловскую область доставили еще 30,6 тыс. доз «Спутника V» Сейчас вакцину распределяют по больницам

Еще 30,6 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Свердловскую область, сообщил региональный оперштаб. На прошлой неделе в регион поступило еще 28 тыс. доз вакцины. Сейчас вакцину распределяют по больницам области.

По данным оперштаба, в Свердловской области работают 149 пунктов вакцинации от коронавируса, из которых 43 находятся в Екатеринбурге. Помимо этого в регионе работают 26 мобильных пунктов и 30 мобильных бригад для вакцинации жителей отдаленных территорий области. Всего с начала массовой вакцинации от коронавируса привились более 200 тыс. жителей региона.

С начала пандемии COVID-19 заразились 82 387 жителей Свердловской области. Более 75 тыс. пациентов выздоровели, 2 726 больных скончались.

Михаил Мананников