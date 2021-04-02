ASUS выпустила переносной экран с защитой от бактерий и грибков

Компания ASUS представила ZenScreen MB16ACV — портативный дисплей для дополнения экрана ноутбука или стационарного компьютера. Он имеет антибактериальное покрытие.

Встроенная подставка позволяет располагать дисплей как горизонтально, так и вертикально. 15,6-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:9 имеет разрешение 1920х1080 точек и антибликовое покрытие. Фирменные технологии Flicker-free и Low Blue Light уменьшают нагрузку на глаза за счет снижения мерцания и защиты от потенциально опасного для зрения синего света.

К компьютерам ASUS ZenScreen MB16ACV подключается через гибридный разъем USB Type-C, который одновременно используется для электропитания дисплея. Встроенный софт автоматически определяет, в портретной или альбомной ориентации находится экран, и адаптирует выводимое изображение.

Габариты (357,9х224,8х10,5 мм) и масса (830 г) устройства позволяют брать портативный дисплей с собой.

Рамки и тыльная поверхность ASUS ZenScreen MB16ACV обработаны ионами серебра. По заявлению компании, технология применена впервые в мире и на 99,9% снижает размножение и прилипание вредных микроорганизмов. В материалах ASUS указана защита от бактерий и грибков, но не от вирусов.