Курскому заводу шприцев «Эскулап» добавили 170 млн рублей долгов

Арбитражный суд Курской области включил новые требования кредиторов в реестр банкротящегося курского производителя шприцев, бинтов и медицинских изделий ООО «Эскулап». Их общая сумма составила около 170 млн руб.

Кредитовавший проекты компании банк «Персвет» (его мажоритарным акционером ранее были структуры Русской православной церкви) смог включить в реестр еще 6,59 млн руб. вдобавок в уже включенными ранее в третью очередь 186,62 млн долгов. Федеральная налоговая служба вошла в банкротство со 124,21 долгов предприятия перед бюджетом. Отдельно учтены в реестре 42,05 млн руб. пеней по налогам и 2,31 млн руб. штрафа ФНС. Курский филиал «Квадры» включил в реестр 36,27 тыс. руб.

Напомним, на последнем собрании кредиторы компании решили обратиться в суд с ходатайством о признании компании банкротом и открытии в отношении нее конкурсного производства. Это финальная стадия банкротства, предусматривающая распродажу активов компании с торгов и ликвидацию юридического лица. Впрочем, по состоянию на 2 апреля конкурсное производство еще не введено.

Банк «Пересвет», напомним, выступил истцом в деле о банкротстве производителя шприцев, по его заявлению в ООО «Эскулап» с 1 декабря 2020 года была введена процедура наблюдения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициарам компании Валерию, Тамаре и Евгению Букиным также близки ООО «Эскулап-фарм», «Эскулап-трейд», «Росмедстрах-К». Кроме того, семья Букиных через ООО «Агрокомплекс "Юбилейный"» (именно это юрлицо расплатилось за «Эскулапа») реализует проект тепличного комплекса стоимостью 6 млрд руб. ООО «Эскулап» зарегистрировано в 1993 году в Курске. Основной вид деятельности — производство медицинских инструментов и оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором выступает Андрей Лукин. 58% компании принадлежат Валерию Букину, 28% — Тамаре Букиной и еще 14% — Евгению (Валерьевичу) Букину. В 2018 компания получила 79,98 млн руб. убытков при выручке 49,09 млн руб. 2017-й она завершила с убытками 17,35 млн руб. при выручке 71,27 млн руб.

Подробнее о деятельности предприятия — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников