«Эскулап» готовится к вскрытию

„Ъ“ стали известны подробности спора ФНС с курским производителем шприцев, бинтов и медицинских изделий ООО «Эскулап», которым владеет известная в регионе семья Букиных. Компания задолжала бюджету более 120 млн руб., хотя в банкротном иске налоговики пока указали 6 млн руб. Ведомство оценивает юрлицо как «брошенку», но, по данным властей, предприятие не прекращало работу.

Судья арбитражного суда Курской области Екатерина Кондрашева приняла к производству заявление регионального управления ФНС о банкротстве завода медицинских изделий ООО «Эскулап» в облцентре. В соответствующем определении суда был раскрыт общий объем долга компании по налогам и обязательным платежам во внебюджетные фонды. «Управление обратилось в суд, ссылаясь на наличие задолженности в 120,4 млн руб. свыше трех месяцев», — сказано в документе.

Первое заседание назначено на 30 октября. Управляющего ФНС предлагает выбрать из членов Межрегиональной СРО профессиональных арбитражных управляющих.

Как пояснил „Ъ“ замглавы УФНС Виктор Трухманов, в заявлении о банкротстве ведомство указало меньшие требования — 6,6 млн руб. «Это сумма, которая уже охвачена мерами взыскания. По мере их применения к остальному долгу размер требований может корректироваться», — сказал он.

Господин Трухманов отметил, что заявление о банкротстве из-за долга перед бюджетом несет серьезный репутационный риск для компании.

Живые компании стараются этого избегать, поскольку, как только иск публично отражается в картотеке арбитража, для них закрываются кредитные линии. Кредитный рейтинг таких заемщиков в глазах банков стремится к нулю. Если дело дошло до банкротства, то, как правило, это “компания-брошенка”», — сказал налоговик.

Связаться с представителями «Эскулапа» не удалось. По указанному в ЕГРЮЛ телефону компании ответил сотрудник приемной комиссии Юго-Западного госуниверситета в Курске. Данных о прекращении производственной деятельности предприятия у местных властей нет, до последнего времени оно вело работы, сообщил источник „Ъ“ в обладминистрации. Господин Трухманов также добавил, что работа завода медизделий связана не только с ООО «Эскулап», но и с несколькими другими юрлицами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициарам компании Валерию, Тамаре и Евгению Букиным также близки ООО «Эскулап-фарм», «Эскулап-трейд», «Росмедстрах-К». Также семья Букиных через ООО «Агрокомплекс “Юбилейный”» реализует проект тепличного комплекса стоимостью 6 млрд руб.

ООО «Эскулап» зарегистрировано в 1993 году в Курске. Основной вид деятельности — производство медицинских инструментов и оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором выступает Андрей Лукин. 58% компании принадлежат Валерию Букину, 28% — Тамаре Букиной и еще 14% — Евгению (Валерьевичу) Букину. В 2018 компания получила 79,98 млн руб. убытков при выручке 49,09 млн руб. 2017-й она завершила с убытками 17,35 млн руб. при выручке 71,27 млн руб.

Напомним, в июне 2018 года «Эскулап» уже получал банкротный иск от поставщика, московского ООО «СФ медикал продактс». Причиной стал долг 1,5 млн руб. Но спустя три месяца «Эскулап» погасил большую часть долга, и дело было закрыто.

Руководитель направления «Банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков полагает, что налоговой удастся включить в банкротство всю сумму долга, но это потребует времени. «Налоговая задолженность, как и любая другая, должна быть подтверждена. Вероятно, что не по всем долгам наступили сроки и их можно предъявлять суду», — сказал юрист. Он также напомнил, что в случае отсутствия у «Эскулапа» активов ФНС может попытаться привлечь его бенефициаров к субсидиарной ответственности, в результате взыскание может быть обращено на их имущество.

Партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт добавил, что задержка во включении в банкротство всей суммы долга выгодна для должника: «У него есть возможность выхода из банкротства путем удовлетворения только тех требований УФНС, которые на данный момент включены в дело».

Сергей Калашников