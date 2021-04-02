Липецкий вице-губернатор Дмитрий Аверов поборется за мандат депутата Госдумы

Курирующий экономику вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Госдумы. Он заявился на праймериз «Единой России». Об этом господин Аверов сообщил на своей странице в Instagram. Выдвинуться он может по 115 округу, в который входят Левобережная часть Липецка и Октябрьский округ облцентра, Воловский, Грязинский, Добринский, Долгоруковский, Задонский, Измалковский, Тербунский, Усманский, Хлевенский и Липецкий районы.

«Подал документы на участие в праймериз "Единой России" по выборам депутатов Государственной думы по одномандатному округу. У меня есть опыт работы в бизнесе, в мэрии и горсовете, в администрации области. Но понимаю, что многие вопросы можно решить только на федеральном уровне. В частности, речь идет о повышении МРОТ, создании рабочих мест и развитии предпринимательства», — написал господин Аверов. Он также поблагодарил «за поддержку моего решения» главу области Игоря Артамонова.

Накануне стало известно, что в предварительном голосовании по 115 округу также поучаствует действующий депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко. А в горсовете Липецка сообщили о регистрации на праймериз спикера Александра Афанасьева. «Праймериз позволит в итоге составить партийный список кандидатов на выборы в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября»,— напомнили в горсовете.

Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти не исключает того, что господин Тарасенко может в этот раз снять свою кандидатуру «в пользу другого».

О том, как депутаты Госдумы в других регионах Черноземья дают старт избирательной кампании 2021 года, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников, Андрей Цветков