Умерла первая женщина—вице-президент МОК Анита Дефранц
Бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Анита Дефранц умерла в 74 года. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Данкан Маккей.
На протяжении долгого времени она боролась с раком. «Больше всего я запомню ее непоколебимую приверженность фундаментальным ценностям спорта, ее смелость в отстаивании того, во что она верила, и ее неустанную защиту уважения, равенства и прав спортсменов»,— приводит Маккей слова президента Международной федерации гребного спорта Роллана Жан-Кристофа.
На Олимпийских играх 1976 года американка завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по академической гребле. Анита Дефранц стала членом МОК в 1986 году. В 1997 году она первой среди женщин заняла пост вице-президента организации и работала на этой должности до 2001 года. В 2017 году ее вновь избрали на четырехлетний срок.