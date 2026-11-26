На Олимпийских играх 1976 года американка завоевала бронзовую медаль на соревнованиях по академической гребле. Анита Дефранц стала членом МОК в 1986 году. В 1997 году она первой среди женщин заняла пост вице-президента организации и работала на этой должности до 2001 года. В 2017 году ее вновь избрали на четырехлетний срок.