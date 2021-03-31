«Не могу бросить то, что начинал»

В парламентском центре Воронежа вчера прошло расширенное заседание совета общественной палаты области, в рамках которого о работе в 2020 году отчитались четыре представляющих регион депутата Госдумы — Андрей Марков, Евгений Ревенко, Татьяна Сапрыкина и Сергей Чижов. Многие из них в своих выступлениях сделали акцент на достижениях не только за прошлый год, но и за все время в седьмом созыве. Господин Ревенко во время отчета первым из парламентариев заявил о намерении переизбраться. Господин Марков позже подтвердил участие в праймериз. Остальные депутаты хоть и проигнорировали мероприятие, но планируют встречи с электоратом в ближайшее время.

На встречу с местными общественниками и депутатами регионального парламента для отчета о работе за 2020 год вчера пришли лишь представители «Единой России»: одномандатники Андрей Марков и Сергей Чижов и списочники Евгений Ревенко и Татьяна Сапрыкина. Также были запланированы отчеты единоросса Аркадия Пономарева и представителя КПРФ Сергея Гаврилова, но они на мероприятие не явились. Лидера «Родины» Алексея Журавлева для отчета не приглашали (на новый срок он может избираться уже от Тамбовской области). Не приехал и вице-спикер Госдумы, экс-губернатор Алексей Гордеев, который может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре нынешнего года. В пресс-службе вице-спикера “Ъ-Черноземье” вчера сообщили, что он прибудет в Воронеж вечером 31 марта, а на 1 и 2 апреля у него запланированы мероприятия в регионе: «В ходе этих встреч он готов будет ответить на вопросы общественников и журналистов».

Перед началом отчета спикер регионального парламента Владимир Нетесов отметил, что встреча проходит в режиме прямого эфира в социальных сетях: «В современных условиях это важно. Уверен, новшество пойдет на пользу, укрепит уровень доверия к депутатам». Как показал дальнейший ход мероприятия, депутаты этим форматом решили воспользоваться наверняка.

Андрей Марков центральным аспектом своей работы назвал выстраивание обратной связи с населением, а отчитываться решил сразу за все время с момента избрания: «Моя работа была посвящена тому, чтобы понимать нужды граждан и помогать их решать — депутатскими запросами, сообщениями, настойчивостью. Поэтому не буду много говорить о законах». «В моем округе 15 районов. За 4,5 года у меня было около 70 поездок. Удалось решить много проблем, как раз где-то три-пять лет и нужно, чтобы сдвинуть вопрос с местаь», — рассказал господин Марков. Среди решенных проблем он назвал как материальные — капремонт разных социальных объектов, — так и нематериальные — сохранение кантемировского филиала Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа. Депутат также заявил, что остается «масса серьезных проблем», раскрывать которые, впрочем, не стал.

Выступавший следом Евгений Ревенко, напротив, рассказывал о законотворческой деятельности. По его словам, в 2020 году депутаты «сосредоточили все свои силы на решении важнейших задач». В частности, они установили кредитные каникулы, увеличили пособия, отменили проверки малого и среднего бизнеса, согласовали доплаты врачам и многое другое. Но и об общении с избирателями не забывали. Евгений Ревенко отметил, что в прошлом году около половины приемов прошли онлайн, а «воронежский голос был услышан в федеральном эфире». В частности, после обращений местных депутатов были продлены выплаты пособий по безработице по всей стране, а СМИ включены в перечень наиболее пострадавших отраслей. «Конечно, сигналы поступали не только из Воронежа, но воронежский голос был услышан, это факт», — настаивал господин Ревенко.

Татьяна Сапрыкина сразу предупредила, что ее отчет может получиться «достаточно сухим», так как она не будет повторять уже сказанное коллегами. Госпожа Сапрыкина сосредоточилась на перечислении рабочих групп и комиссий, в которых она участвовала, и стала адресатом наибольшего числа вопросов: к этому обязывает членство в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. В частности, она рассуждала о предлагаемой врачами инициативе ввести ответственность для граждан, не заботящихся о своем здоровье: «Этот вопрос звучит в стенах Госдумы. Но надо понять, кого мы удостоим почетного звания "нерадивые граждане" и как их наказывать? Не ударишь же человека за то, что он заболел, потому что нерадивый».

Сергей Чижов сделал акцент на работе по «настройке системы межбюджетных отношений» и принятии федерального бюджета на 2021 год. Этот документ депутат назвал бюджетом развития и отметил, что в нем «усилена социальная ориентированность». Господин Чижов также рассказал о блокировке «вредных инициатив» от правительства РФ: например — «по снижению субвенций и поддержки выпуска высокопроизводительной сельхозтехники». Депутат добавил, что его приемные не закрывались в пандемию и работали с обращениями онлайн.

Во время отчета также стало официально известно о намерении части депутатов переизбраться в Госдуму. Евгений Ревенко заявил о регистрации на праймериз в самом начале своего выступления. По его словам, он сделал это практически перед началом мероприятия. «Это важный шаг. За пять лет сделано многое. Я не могу бросить то, что начинал, людей, которые на меня рассчитывают. Мне теперь не надо объяснять, почему я в Воронежской области и баллотируюсь от нее. Я уже свой», — заявил депутат. «Евгений — медийная личность. Мы ребята попроще, поэтому решили пройти серьезный суд и оценку палаты. Если она будет положительная, может быть, тоже составим компанию в праймериз», — отшутился Сергей Чижов. Андрей Марков, о выдвижении которого спрашивали в комментариях к онлайн-трансляции отчета, позже подтвердил планы на участие в избирательной кампании.

Отчеты депутатов были приняты. Член палаты искусствовед Бронислав Табачников «как профессор с 50-летним стажем» заявил, что парламентарии «показали замечательный уровень компетенции». «Бывает очень стыдно за депутатов, которые демонстрируют верхоглядство. Нет передачи, в которой не выступал бы Алексей Журавлев. Не может так быть, чтобы человек выступал по всем вопросам современности. Мне бы хотелось, чтобы вы донесли до него эту мою тревогу», — напутствовал господин Табачников.

Политолог Владимир Слатинов объясняет заявления депутатов об участии в праймериз демонстрацией избирателям уверенности в себе: «Они тем самым показывают, что их кандидатуры согласованы». «Особенно важно это для Евгения Ревенко, который все-таки не местный. Поэтому он пытается показать себя, с одной стороны, федеральным законодателем, а с другой — лоббистом региона», — добавил господин Слатинов. По его мнению, ранний старт в случае с выборами лучше, чем поздний. Неучастие в отчете Алексея Журавлева политолог назвал косвенным подтверждением его ухода в Тамбовскую область, а неучастие Алексея Гордеева связал с куда более большим политическим весом по сравнению с остальными.

Александр Прытков