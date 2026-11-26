В заявлении ВМС КСИР утверждается, что на борту одного из судов — супертанкера — находилось свыше 2 млн баррелей нефти. Иранские военные утверждают, что оба танкера шли с отключенными навигационными системами и пытались пересечь пролив без согласования маршрута с Тегераном.