В Ормузском проливе на минах подорвались два нефтяных танкера
Два нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. По его данным, суда загорелись, передает IRIB данные военного формирования. Взрывы произошли рано утром 26 ноября к северу от оманского порта Эль-Хасаб.
В заявлении ВМС КСИР утверждается, что на борту одного из судов — супертанкера — находилось свыше 2 млн баррелей нефти. Иранские военные утверждают, что оба танкера шли с отключенными навигационными системами и пытались пересечь пролив без согласования маршрута с Тегераном.
КСИР ранее предупреждал об опасности прохода вблизи оманского побережья. В корпусе также заявляли, что иранские вооруженные силы полностью контролируют Ормузский пролив и ведут за ним наблюдение.