Замминистра рассказал, что обсуждал эту тему 19 октября на встрече с замглавы МИД России Михаилом Галузиным. Господин Зурабашвили назвал «главным и принципиальным» вопрос возвращения грузинского вина на российский рынок. «Господин Галузин сообщил мне, что санкции будут введены еще против двух грузинских компаний по производству вина»,— рассказал он, не уточнив их названия (цитата по «Интерфаксу»).