МИД Грузии: Россия ввела санкции против семи производителей грузинского вина
Россия намерена расширить санкции против грузинских производителей вина еще на две компании, заявил первый замглавы МИД Грузии Георгий Зурабашвили. По его словам, в октябре под ограничения подпали семь производителей грузинского вина.
Замминистра рассказал, что обсуждал эту тему 19 октября на встрече с замглавы МИД России Михаилом Галузиным. Господин Зурабашвили назвал «главным и принципиальным» вопрос возвращения грузинского вина на российский рынок. «Господин Галузин сообщил мне, что санкции будут введены еще против двух грузинских компаний по производству вина»,— рассказал он, не уточнив их названия (цитата по «Интерфаксу»).
В октябре Роспотребнадзор впервые с 2006 года приостановил ввоз продукции нескольких крупнейших грузинских производителей вина и минеральной воды. Официально сообщалось о шести компаниях: винных АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» (Tbilvino), ООО «Братья Асканели» (Askaneli Brothers), ООО «Вайнмен» (Wine Man), а также АО «Грузинская пивная компания» (бренд Zedazeni) и «Хелси Вотер» (Healthy Water). Доля продукции винных компаний, попавших под запрет, составляет около 75–80% всего винного экспорта Грузии в РФ.