Два липецких депутата Госдумы подали документы на праймериз

76-летний депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов сдал документы на праймериз «Единой России» по 114-му одномандатному округу, от которого избран в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил журналистам сам господин Борцов. «Руководство партии “Единая Россия” предложило мне участвовать во внутрипартийном голосовании. Я дал согласие и сегодня сдал документы на регистрацию кандидатом по 114-му одномандатному округу, который я хорошо знаю. Главное слово — за избирателями Липецкой области»,— заявил он.

По информации Gorod48, также в предварительном голосовании поучаствует депутат Госдумы от Липецкой области по 115-му одномандатному округу Михаил Тарасенко. А в горсовете Липецка сообщили о регистрации на праймериз спикера горсовета Александра Афанасьева. «Праймериз позволит в итоге составить партийный список кандидатов на выборы в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября»,— напомнили в горсовете.

О том, кто из воронежских депутатов Госдумы собирается пойти на праймериз, читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин