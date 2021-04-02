Два «Газфонда» на один банк

В составе акционеров Газпромбанка (ГПБ) появился новый НПФ — к «Газфонду» добавился «Газфонд Пенсионные накопления». Новый совладелец банка получил долю в 0,5%, заплатив 2 млрд руб. Это не первое большое вложение «Газфонда ПН» в банковский бизнес (ему принадлежит Севергазбанк) и не первая инвестиция капитала в финансовые активы: в прошлом году он приобрел на собственные средства НПФ «Алмазная осень». В отличие от своих коллег «Газфонд ПН» пока не спешит выплачивать дивиденды.

Новым акционером ГПБ при проведении допэмиссии в марте стал «Газфонд Пенсионные накопления», свидетельствует раскрытие кредитной организации. По оценке “Ъ”, фонд купил около 3 млн акций банка (0,5% от капитала). Исходя из цены размещения, НПФ заплатил за них 2 млрд руб. Поскольку акции ГПБ являются неторгуемыми ценными бумагами, купить «Газфонд ПН» этот актив мог лишь на собственные средства.

В марте этого года ГПБ разместил по закрытой подписке 37,1 млн обыкновенных акций по цене 673 руб. Ранее эмитент заявлял, что в допэмиссии могут участвовать «Газпром капитал», компания «Газкон» (принадлежит НПФ «Газфонд» и «Газпром капиталу»), управляющая компания «Лидер», госкорпорация ВЭБ.РФ, а также «Газфонд ПН». По оценке “Ъ”, половину допэмиссии выкупил «Газпром капитал» (за 12,5 млрд руб.). «Газкон» приобрел 30% допэмиссии за 7,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 марта), а «Лидер» — 12% нового выпуска (3 млрд руб.). В ВЭБе заявили, что «коллегиальными органами вопрос о выкупе допэмиссии не рассматривался».

Это не первое приобретение «Газфондом ПН» долей финансовых компаний в собственный капитал. В прошлом году НПФ таким образом приобрел 99,75% акций пенсионного фонда «Алмазная осень» за 2,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 10 ноября 2020 года). Кроме того, «Газфонду ПН» через два закрытых ПИФ «Системные инвестиции» и ПИФ «Альтернативные инвестиции» принадлежит Севергазбанк (купленный на средства пенсионных резервов).

Основным акционером «Газфонда ПН» является Анатолий Гавриленко (55%). 35% акций НПФ принадлежат «Газфонду», из которого в 2014 году вместе с аккумулированными пенсионными накоплениями и выделился «Газфонд ПН». В 2018 году акционером фонда с долей в 10% стал ГПБ (см. “Ъ” от 15 октября 2018 года).

Российские пенсионные фонды, работающие с ОПС, получили недавно право на выплату дивидендов, и все крупнейшие игроки воспользовались этой возможностью. Так, НПФ Сбербанка перечислил акционеру 15,8 млрд руб., НПФ «Открытие» выплатил дивиденды на 10,4 млрд руб. и планирует распределить еще 4,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 марта). Дивиденды фонда «Сафмар» составили 4,8 млрд руб., а «ВТБ Пенсионного фонда» — 3,9 млрд руб. и т. д.

Исключением стали НПФ «Будущее», которого вынужден докапитализировать его новый акционер, и как раз «Газфонд ПН», который не выплачивал владельцам дивиденды, зато покупает активы. По расчетам “Ъ”, нераспределенная прибыль НПФ на начало года составила 10,7 млрд руб., из которых на покупки долей в финансовых организациях он уже потратил 4,2 млрд руб.

В «Газфонде ПН» и ГПБ не ответили на запрос “Ъ”. «Сохранение собственных средств внутри компании посредством вложения их в качественные активы для нас как рейтингового агентства предпочтительнее, чем выплата дивидендов, поскольку в первом случае кредитное качество такой компании не снижается»,— указывает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Впрочем, по его словам, если финансовая устойчивость позволяет платить дивиденды, то в таких выплатах нет ничего страшного. В данном случае, полагает он, решение должно оставаться за акционером, что ему нужнее: деньги в виде дивидендов или какие-либо бизнес-интересы.

Илья Усов