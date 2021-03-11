У «Газфонда» переуценились ценности

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Газфонд» потерял как минимум 2,8 млрд руб. из-за переоценки трех крупных инвестиций, которые в свою очередь инвестируют в Газпромбанк (ГПБ). Триггером стало принятие за базовую оценку акций ГПБ, проведенную для размещения допэмиссии банка. Излишняя концентрация на активах, для которых не существует рыночной оценки, приводит к значительной волатильности портфелей НПФ, что сказывается и на клиентах фондов, указывают эксперты.

Стоимость акций трех компаний — «Газкона», «Газ-Тека» и «Газ-сервиса», большая доля которых находится на балансе НПФ «Газфонд», по данным компании «Российская оценка», на конец прошлого года снизилась по сравнению с аналогичной прошлогодней оценкой более чем на 4%, до 293,8 руб., 79 руб. и 293,1 руб. соответственно. Эти данные представлены в отчете оценщика, размещенном НПФ. В отличие от прошлых оценок, в том числе сделанных по заказу УК «Агана», управляющей ЗПИФ «Стратегические активы» (на балансе также находятся акции этих трех компаний, а всеми паями владеет «Газфонд»), за основу была взята оценка стоимости Газпромбанка (ГПБ), проведенная российской дочерней компанией международной EY.

«Газкон», «Газ-Тек» и «Газ-сервис» являются техническими компаниями--держателями активов, которые в настоящее время в основном представлены акциями ГПБ. После проведения допэмиссии, по расчетам “Ъ”, «Газкону» принадлежит 14,6% банка, «Газ-Теку» — 8,8% и «Газ-сервису» — 12,8%.

По прошлогодним оценкам компании «Российская оценка», стоимость одной акции ГПБ составляла 704 руб. (проводилась три раза — на 31 декабря 2019 года, 30 июня и 4 декабря). Однако в конце прошлого года Газпромбанк решил провести допэмиссию обыкновенных акций (см. “Ъ” от 17 ноября 2020 года). EY оценила на начало года рыночную стоимость одной акции в 673 руб., или чуть более чем на 4% меньше, чем ранее оценивал российский оценщик (резолютивная часть отчета EY приведена в документе «Российской оценки»).

Потенциальными покупателями акций ГПБ по результатам допэмиссии по закрытой подписке, сообщал ранее банк, могли стать компания «Газпром капитал», УК «Лидер», НПФ «Газфонд Пенсионные накопления», ВЭБ.РФ, а также «Газкон». В начале марта Газпромбанк сообщил о завершении размещения акций, которых было продано 37,1 млн штук на 25 млрд руб. Кто и в каких объемах выкупил допэмиссию, кредитная организация не раскрыла. Согласно данным «Газкона», компания выкупила 30% допэмиссии (11,1 млн акций) за 7,5 млрд руб. Немногим ранее, в феврале, «Газкон» сам провел допэмиссию, разместив 25,5 млн акций в пользу «Газпром капитала» по 293,8 руб. за штуку, выручив за это 7,5 млрд руб., которые и использовал для покупки акций банка.

Акции «Газкона», «Газ-Тека» и «Газ-сервиса» не имеют активного рынка, а значит, оцениваются по второму или третьему уровню оценки, включающей и отчет оценщика. На конец третьего квартала прошлого года их суммарная балансовая стоимость составляла 65,4 млрд руб. Из-за переоценки на конец 2020 года стоимость компаний на балансе «Газфонда», по расчетам “Ъ”, уменьшится на 2,8 млрд руб. (около 0,6% от его пенсионных резервов). К снижению стоимости может привести и переоценка ЗПИФ «Стратегические активы» (в нем находилось 14,3% «Газкона» до допэмиссии, 12,5% «Газ-Тека» и 13,8% «Газ-сервиса»). Все это соответствующим образом скажется на доходности «Газфонда», которую он показывает клиентам. В НПФ не ответили на запрос “Ъ”.

«Любая повышенная концентрация риска НПФ на каком-то одном активе приводит к излишней волатильности всего портфеля фонда, а значит, и доходностей для клиентов»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Тем более рискованными, по его словам, являются вложения в активы без рыночной оценки. «Подобные вложения могут быть, например, чувствительны к подходам конкретного оценщика, а не только к финансовому состоянию актива»,— отмечает он.

Илья Усов