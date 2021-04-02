На масло слетелись инвесторы

Входивший в холдинг «Солнечные продукты» комплекс «Волжский терминал» с маслозаводом на 765 тонн продукции в сутки вызвал живой интерес участников рынка. Помимо залогодержателя актива группы «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича на предприятие могут претендовать холдинги «Астон» и «Био-тон».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство АО «Астон» о даче предварительного согласия на приобретение основных производственных средств ООО «Волжский терминал» в Саратовской области. Уведомление появилось в базе ФАС в четверг. «Волжский терминал» запущен в 2014 году, входил в холдинг «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Площадка включает маслоэкстракционный завод, речной терминал с выходом в Каспийский и Средиземноморский бассейны и элеваторный комплекс. Мощность производства — 765 тонн нерафинированного масла в сутки.

В 2018 году права требования к структурам «Солнечных продуктов» по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. выкупила ГК «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича — один из крупнейших производителей масложировой продукции, а также сахара, мяса и пр. В «Русагро» планировали реализовать права и приобрести часть активов. В конце февраля этого года комплекс «Волжского терминала» в ходе банкротства был выставлен на торги по начальной цене 2,88 млрд руб. Торги назначались на 6 апреля, но были отменены по уведомлению «Русагро» в связи с необходимостью внесения изменений в положение о продаже имущества, следует из реестра сведений о банкротстве.

«Астон» называет себя крупнейшим экспортером растительным масел в РФ. По собственным данным, объединяет маслозаводы мощностью производства около 330 тыс. тонн в год, также выпускает пищевые ингредиенты, управляет элеваторными комплексами, терминалами, судостроительным заводом и т. д. В 2019 году АО «Астон» получило 66,78 млрд руб. выручки и 1,28 млрд руб. чистой прибыли, следует из «СПАРК-Интерфакс». Бенефициаром холдинга считается ростовский бизнесмен Вадим Викулов.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов заявил, что группа сама планирует приобрести имущество «Волжского терминала» с торгов. «Астон», видимо, тоже хочет поучаствовать в процедуре, отметил он. Господин Викулов на вопросы “Ъ” не ответил. Директор «Совэкона» Андрей Сизов напоминает, что у «Астона» основные активы сосредоточены на юге РФ и для холдинга приобретение площадки может стать выходом в Поволжье. По его словам, в отличие от юга, здесь производство масличных растет.

«Астон» и «Русагро» могут быть не единственными претендентами на актив. Владелец холдинга «Био-тон» Эдуард Зернин говорит, что компания также изучает перспективность площадки, но решение пока не принято. Ранее он отмечал, что холдинг может заняться собственной переработкой подсолнечника и смотрит на различные проекты в этой сфере. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что «Волжский терминал» привлекателен крупным современным маслозаводом, возможностью отгружать масло и зерно, в том числе на экспорт, а также близостью сырьевой базы. Но управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин говорит, что залоговый кредитор имеет больше шансов получить актив только в силу влияния на определение порядка реализации имущества.

Рынок растительных масел сегодня находится под пристальным вниманием государства. Для продажи в розницу до 1 октября действуют предельные цены — 95 руб. за 1 л с НДС, а с 1 сентября вводится пошлина на экспорт продукции — 70% от разницы между $1 тыс. за тонну и индикативной ценой. Как отмечает господин Сизов, потенциальные покупатели, вероятно, рассчитывают, что все издержки госрегулирования в секторе лягут на аграриев, а не на переработчиков и экспортеров.

Анатолий Костырев