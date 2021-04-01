Госдеп США позитивно оценил идею совещания комиссии по иранской ядерной сделке

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США приветствуют инициативу провести совещание комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Оно пройдет в режиме видеоконференции завтра, 2 апреля.

СВПД — политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции против Ирана.

«Мы, конечно, приветствуем этот позитивный шаг (завтрашнюю конференцию комиссии.— “Ъ”),— заявил господин Прайс журналистам на брифинге.— На протяжении нескольких недель мы четко заявляли, что готовы вернуться к соблюдению наших обязательств в рамках СВПД, если Иран сделает то же самое».

США планируют передать Ирану новые предложения по реанимации иранской ядерной сделки. Вашингтон готов смягчить санкции, если Тегеран приостановит некоторые виды деятельности в ядерной сфере.

Подробнее — в материале “Ъ” «Вернемся к нашим уранам».