Виза в США стала «долгожданной»

Ожидание визы теперь может занять несколько лет. После того, как 1 апреля закрылось консульство в Екатеринбурге, всем желающим ее получить придется ехать в Москву. “Ъ FM” выяснил, что по этому поводу думают в России и в США.



Теперь россияне смогут оформить документ только в Москве, заявил американский посол Джон Салливан. Генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля перестало выдавать визы и оказывать услуги американским гражданам, хоть и продолжает работу. С весны 2020 года из-за пандемии власти США приостановили выдачу большинства типов виз, в том числе туристических и деловых. Однако месяц назад именно консульство в Екатеринбурге в ограниченном формате стало помогать людям с повторным получением документа. “Ъ FM” побеседовал с россиянами, которые уже много месяцев пытаются оформить визу в США, и до сих пор не понимают, чего ожидать от этой процедуры.

Даже при помощи специальных агентств, ускоряющих получение американской визы, ожидание теперь будет затягиваться, рассуждает гендиректор компании AcademConsult Ирина Следьева.

Причем, по ее словам, теперь большему числу людей придется искать способы получить визу в других странах: «Количество людей, рассматривающих наши визы, сократилось в два раза. Те, у кого назначено личное собеседование, должны закладывать минимум три-четыре месяца.

«В 2018 году закончилась виза. В 2019 году записаться на ее получение было невозможно, так как очень сильно сократилось количество мест. Самый неприятный момент заключается в том, что консульские сборы за визу невозвратные. Один сбор — около 11 тыс. руб. Сегодня уже 2021 год. Консульство продлило действие этих сборов, но хватит ли времени до конца года, чтобы найти места и записаться самостоятельно, никто не знает. Если честно, я вообще не верю, что удастся это сделать. Либо нашей семье придется раскошелиться, тогда в лучшем случае нас запишут в конце 2021 года. Либо вообще попрощаться с этими деньгами и подавать уже в какой-то другой стране». «Срок действия визы истек в апреле 2020-го, но мы начали процесс подачи в декабре 2019 года и все оплатили. Нашли дату на март 2020 года во Владивосток и отправили документы. 30 марта их вернули, сказав, что консульство там закрыто и предложили попробовать позже. Все это время мы ждали. Две недели назад нас записали на 30 марта в Екатеринбург. Снова подала документы, а 1 апреля увидела, что с этой даты закрывается и Екатеринбург. Мы думаем, зачем они сами перенесли дату с апреля на март? Сейчас боюсь, конечно, что придется опять ехать забирать паспорт, потому что они его вернут».

Кроме того, у многих визы за 2020 год успели закончиться, так что, помимо новых клиентов, мы будем ожидать людей, которые подаются на продление. Только за счет этого ожидание визы B-1, B-2 может занять до девяти месяцев.

Есть некоторые послабления для других типов документов, в том числе, например, студенческой визы F-1. Еще один вариант — поехать на оформление в Казахстан.

Надеемся, что в ближайшее время откроются некоторые европейские страны, где документы также можно будет оформить — это дороже, но потребует меньше времени на прохождение всех процедур.Что касается агентств по помощи в оформлении, они готовы зарабатывать на оборотах. Как только люди соберутся подавать на визы в США, число клиентов возрастет. Смысла поднимать цены на такие услуги нет. Каких-то привилегий агентствам по ускорению процедуры получения визы не предоставляют».

В четверг посольство США сообщило, что сотрудники в Москве будут предоставлять визовые услуги «настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно, учитывая ограниченный состав персонала».

Еще там выразили надежду, что вскоре Россия согласует выдачу новых дипломатических виз, чтобы консульства могли возобновить работу в полном объеме. Но пока все эти ограничения осложнят жизнь не только россиянам, но и американцам, проживающим в России, говорит специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин:

«Консульство занимается защитой интересов собственных резидентов. И если какой-то американец, к примеру, попал в ОВД города Братска в Иркутской области, к нему должны будут выезжать представители из московского ведомства. То есть оперативно этому человеку помощь не окажут.

Теперь сотрудники уральского генконсульства просто будут собирать общественно значимую информацию и направлять в США. Ведомство будет выполнять такие функции, как информирование о законах страны пребывания, помощь в заключении и регистрации брака между гражданами разных стран, продление паспорта, выдача доверенности.

Если решение Вашингтона перевести с консульско-дипломатического на русский язык, то это значит, что отношения с Российской Федерацией очень сильно ухудшились.

Мы ограничиваем своих граждан в том числе и в рамках этого тренда. Это не очень хороший жест».

США и Россия требовали друг от друга сократить численность дипломатов и поочередно закрывали дипломатические объекты с 2016 года. Соединенные Штаты настаивали на упразднении консульства России в Сан-Франциско и двух консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого Россия объявила о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.