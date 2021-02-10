Американским визам ограничивают доступ

Американское генконсульство во Владивостоке может окончательно закрыться уже к середине весны. Представитель российского МИДа Андрей Броварец отметил, что это одностороннее решение Госдепартамента США. Дипломат выразил надежду, что администрация нового американского президента Джо Байдена его пересмотрит. Если консульство во Владивостоке прекратит работу, получить американскую визу на территории России можно будет только в Москве. Еще одно ведомство есть в Екатеринбурге, но оно приостановило работу в прошлом году и остается закрытым.

Есть вероятность, что сотрудники консульств во Владивостоке и Екатеринбурге переедут в Москву, и оформить документ станет даже проще, отмечает исполнительный директор визового агентства «Визаход» Даниил Сергеев. Однако учитывая отношения между Россией и США, рассчитывать на такой вариант не приходится. «Есть надежда на то, что визовые офицеры и консулы переедут на работу в Москву, и столичное ведомство заработает в усиленном режиме по сравнению с тем, как это было после 2017 года, когда уменьшилось количество сотрудников, и оно стало принимать очень мало граждан России.

Возможно, станут выдавать больше виз, а получить их станет легче.

Но есть и второй путь: визовые офицеры уедут к себе домой или в другие русскоязычные страны и консульства, и в РФ станет еще сложнее получить визу.

Судя по тому, что мы видели последние четыре года, белее вероятен второй вариант. На стоимости оформления документов это не отразится. Консульский сбор за американскую визу един во всех странах — $160. Однако услуги посредника все-таки могут подорожать. В последнее время надежда на получение визы в Москве была минимальна, и поэтому люди предпочитали не рисковать. Кто-то платил за запись на собеседование, потому что вручную это было сделать невозможно, это делали компьютерные программы. Из-за использования программ, которые боролись за места в календарях, люди платили деньги. Если московское консульство заработает в усиленном режиме, и этих мест станет больше, ажиотаж вырастет. Перед пандемией цена за возможность пройти собеседование в Москве доходила до 40 тыс.»,— отмечает Сергеев.

У россиян остается возможность оформить американскую визу за рубежом — это можно сделать в любой стране. В условиях пандемии многие привычные направления закрыты, и сейчас люди предпочитают ездить с этими целями в Минск, говорит специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин: «Многие получают визы в Корее или в Японии. А центральная часть России как ездила в Нур-Султан, так они и будут это делать.

Для жителей Москвы и центральной части северо-запада выходом до сих пор является Беларусь, потому что с Финляндией сообщение не открыто.

Лондон у нас закрыт. Многие состоятельные россияне записывались на получение американской визы в Лондоне, но сейчас из-за нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией полностью прекращено. Среди простых и беспроблемных вариантов остается только Беларусь, также люди еще ездят на Украину, но таких немного».

Где россиянам проще всего попасть в американское консульство Читать далее

Сейчас для поездок в Штаты выдают только студенческие или рабочие визы. Оформить туристическую визу в страну нельзя из-за коронавируса. Поехать в страну в качестве путешественника могут только те, у кого еще действуют полученные ранее трехлетние визы.

Анна Никитина