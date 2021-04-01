В Геленджике открытие летнего сезона растянут на неделю

В Геленджике предварительно утвердили даты празднования открытия летнего курортного сезона. Мероприятие продлится с 5 по 12 июня, написал в Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

По его словам, в дни проведения праздника в городе будут работать артисты уличных театров, для которых организуют шесть сценических площадок. Отдельное внимание будет уделено представлению творческих сил округов. Кроме того, решено изменить маршрут движения карнавальной колонны и увеличить масштаб сцены.

Как сообщал ”Ъ-Кубань”, 26 марта 2021 года стало известно, что 5-6 июня 2021 года после годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, проведут карнавал, который традиционно открывает курортный сезон в городе.

«Опыт прошлого карнавала показал, что доступным этот праздник делают два фактора: продажа билетов на праздник в первый день проведения и открытый формат карнавала во второй день. В этом году планируем сделать так же», - отметил мэр. При этом глава курорта подчеркивает, что праздник станет возможным при условии благоприятного развития ситуации с ограничительными мерами.

В 2020 году ежегодный карнавал в Геленджике провели в формате онлайн в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Администрация курорта показала исторический фильм, в котором были собраны самые яркие моменты праздника за 20 лет.

Елена Зуева