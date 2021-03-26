В Геленджике после годичного перерыва вновь проведут карнавал

В Геленджике 5-6 июня 2021 года проведут карнавал, который традиционно открывает курортный сезон в городе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году ежегодный карнавал на курорте был отменен в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Его провели в формате онлайн, показав исторический фильм, в котором собраны самые яркие моменты карнавала за 20 лет. В этом году власти курорта надеются, что праздник удастся провести в обычном формате.

Первый Карнавал в Геленджике провели 12 июня 1939 года, он был приурочен к 20-летию ленинского декрета о создании курортов и открытию курортного сезона. Возобновили проведение Карнавала 4 июня 1977 года. До 2020 года праздник проводили ежегодно.

Традиционно карнавальное шествие начинается от Дворца культуры и идет по ул. Луначарского к Центральной площади города. В нем принимают участие творческие коллективы курорта, а также представители пансионатов и здравниц города. На площади Погодина к шествию присоединяется «Народный карнавал», в котором могут принять участие жители и гости Геленджика, пришедшие в карнавальных костюмах.

В городе устанавливается большое количество сцен и праздничных площадок. Карнавальное шествие завершается вечерним гала-концертом и фейерверком.

Елена Зуева