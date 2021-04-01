Додон договорился в Москве о бесплатных вакцинах от COVID-19

Россия выделит Молдавии в качестве гуманитарной помощи партию вакцины от коронавируса, сообщил лидер Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент страны Игорь Додон после встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком в Москве.

«Руководство Российской Федерации приняло решение предоставить Кишиневу 180 тыс. доз вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи, включая 60 тыс. доз для Приднестровского региона. Ожидается, что первые партии препарата поступят в Кишинев в ближайшие дни»,— написал господин Додон на своей странице в Facebook.

Кроме того, Игорь Додон проинформировал российскую сторону о готовности Молдавии закупить в срочном порядке не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V» в рамках начатой правительством процедуры госзакупок.

Напомним, политик приехал в Москву, чтобы добиться помощи России в борьбе с коронавирусом, в том числе получить российскую вакцину «Спутник V». При этом главный политический противник Игоря Додона, действующий президент страны Майя Санду, тоже рассчитывала на «Спутник V». Письмо с просьбой предоставить вакцину она направила российскому президенту Владимиру Путину. Сейчас в Молдавии введен режим ЧП из-за ситуации с коронавирусом.

Подробности — в материале “Ъ” «Молдавия смотрит на Россию с немым уколом».