Молдавия смотрит на Россию с немым уколом Майя Санду и Игорь Додон вступили в борьбу за «Спутник V»

Вакцина «Спутник V», которую на Западе нередко пытаются представить «политическим оружием» Москвы, может им действительно стать. Правда, с подачи молдавских политиков. Действующий и бывший президенты Молдавии — прозападная Майя Санду и пророссийский Игорь Додон — вступили в борьбу за препарат, и каждый по своим каналам пытается получить его у России. Для страны, где эпидемиологическая ситуация близка к катастрофической, это сейчас критически важно. У политиков же свой интерес. Интрига в том, чья просьба будет удовлетворена.

Гонка за «Спутником V»

На этой неделе Москву должен посетить экс-президент Молдавии, лидер пророссийской Партии социалистов Игорь Додон. Главная цель визита — добиться помощи России в борьбе с коронавирусом. Господин Додон надеется, что помощь поступит в виде поставки российской вакцины «Спутник V».

«Обещаю, что вакцина "Спутник V" в самое ближайшее время поступит в Молдову и граждане получат к ней доступ. Я не буду вакцинироваться до тех пор, пока в Молдове не будет "Спутника". Когда это произойдет — пройду вакцинацию в порядке очереди вместе со всеми»,— заявил экс-президент.

Депутат-социалист Богдан Цырдя сообщил “Ъ”, что Игорь Додон планирует быть в российской столице уже 30 марта. И уточнил: у господина Додона здесь пройдут переговоры с высокопоставленными чиновниками о поставке вакцины.

Главный политический противник Игоря Додона — действующий президент страны Майя Санду — тоже рассчитывает на «Спутник V». Письмо с просьбой предоставить вакцину она направила российскому коллеге Владимиру Путину. Пресс-секретарь госпожи Санду Сорина Штефырца в беседе с “Ъ” сказала, что ответа российской стороны на запрос, по ее данным, пока не поступало. Всего же, отметила госпожа Штефырца, письма с просьбой прислать вакцину от коронавируса были отправлены молдавским президентом в 30 разных стран.

В МИД России “Ъ” подтвердили получение письма от молдавского президента — оно поступило в ведомство 29 марта. Там отметили, что послание передано по назначению.

“Ъ” ознакомился с обращением Майи Санду к Владимиру Путину. Оно начинается с констатации настроя на «конструктивное взаимодействие (с Россией.— “Ъ”) по всему спектру двусторонней повестки».

Далее молдавский президент констатирует: страна сталкивается с «серьезными проблемами, вызванными пандемией» — фиксируется рост заражений и смертности, а лаборатории не располагают оборудованием для обнаружения новых штаммов вируса.

Небольшие государства вроде Молдавии, по словам госпожи Санду, «не рассматриваются в качестве приоритетных при закупках вакцин на международном рынке в связи с небольшими объемами закупок». Это означает, что граждане этих стран «рискуют получить вакцину в последнюю очередь, что приводит к всплеску заболеваемости, смертности и к серьезным последствиям». «Как следствие, COVID-19 представляет серьезную угрозу для национальной безопасности»,— описывает ситуацию госпожа Санду.

В связи с этим молдавский президент отмечает: «Принимая во внимание успешную разработку и применение российской вакцины, обращаюсь к вам от лица граждан Республики Молдова с просьбой о поддержке нашей страны в преодолении последствий пандемии». Молдавская сторона, по словам Майи Санду, была бы признательна «за рассмотрение вопроса гуманитарных поставок или продажи» вакцины «Спутник V» в количестве, «которое может себе позволить Российская Федерация»: «Надеемся на вашу помощь гражданам Молдовы, пусть и небольшими партиями вакцин будь то в форме пожертвований или прямых закупок».

Эпидемиологическая катастрофа

Эпидемиологическая ситуация в Молдавии действительно катастрофическая. В молдавской столице нет мест в больницах — людей увозят в районы, не хватает реанимаций и кислорода. Показатели смертности и числа заражений стремительно растут, смертность среди тяжелых пациентов увеличилась с 5,8% в январе до более 10% сейчас. В прошлую пятницу в стране, население которой менее 3 млн, был зафиксирован рекордный показатель — 43 умерших и 1866 новых инфицированных.

«Молдова уже пару дней является чуть ли не лидером в Европе по количеству смертей»,— говорит Богдан Цырдя. По его словам, для такой маленькой страны столь высокие показатели смертности — это «катастрофа».

Надежды молдавских властей на западные вакцины, в частности, компаний Pfizer и Moderna пока не оправдались. Поставок от Moderna гражданам Молдавии можно ожидать лишь в первом квартале 2022 года, в то время как представители Pfizer порекомендовали руководству республики сделать запрос на вакцину через COVAX — инициативу Всемирной организации здравоохранения, Еврокомиссии и правительства Франции, запущенную с целью обеспечения вакцинами наиболее нуждающихся групп населения вне зависимости от их статуса и места проживания. Об этом на прошлой неделе сообщил Минздрав республики в ответ на запрос депутата от социалистов Владимира Односталко. По линии COVAX в начале марта республика уже получила 14,4 тыс. доз препарата AstraZeneca.

Между тем «Спутник V» в Молдавии пользуется самым высоким доверием среди населения. Согласно мартовскому опросу компании IMAS, российскому препарату доверяют 31% респондентов, Pfizer — 10%, AstraZeneca — 8%. Правда, при этом 42% опрошенных не доверяют вакцинам в целом.

Политическая прививка

В случае Молдавии вопрос вакцинации имеет не только медицинское измерение: российская вакцина «Спутник V» стала важным элементом драматичной внутриполитической игры. Молдавия сейчас страдает не только от пандемии, но и от политического кризиса.

Майя Санду и Игорь Додон борются друг с другом за контроль над парламентом, где у первой меньшинство депутатов, а у второго, наоборот, большинство. Чтобы изменить ситуацию в свою пользу и, назначив свое правительство, обрести реальную власть (Молдавия — парламентская республика, и полномочия главы государства существенно урезаны), госпоже Санду нужны досрочные выборы.

Игорь Додон противится этому сценарию по нескольким причинам. Рейтинги Партии социалистов просели, в том числе из-за проигрыша господина Додона на прошлогодних президентских выборах. И в случае роспуска парламента социалисты рискуют получить в законодательном органе значительно меньше мест, чем у них есть сейчас, а их нынешние союзники по правящей коалиции могут и вовсе оказаться за бортом.

Противостояние действующего и бывшего президентов перешло в Конституционный суд. Госпожа Санду 29 марта сообщила, что подготовила обращение туда по поводу роспуска парламента, который «работает против граждан и не может решить их проблемы».

По ее словам, все условия для досрочных выборов созрели. Страна живет без правительства с 23 декабря 2020 года, притом что по конституции, если за три месяца парламент не смог утвердить новый кабинет, его следует распустить. Кроме того, провалились две попытки назначить новое правительство, и это тоже основание для внеочередных выборов.

Несмотря на сопротивление Игоря Додона и его однопартийцев, вероятность проведения в этом году досрочных парламентских выборов довольно высока. И оппоненты на всякий случай уже ведут себя так, будто избирательная кампания стартовала. С одной стороны, каждый надеется выступить в роли спасителя от COVID-19 и добыть для страны вакцину, а с другой — оба лагеря обвиняют друг друга в провале борьбы с пандемией.

«Они (депутаты.— “Ъ”) не делают ничего, чтобы помочь людям, коррупционные схемы продолжают процветать, цены растут, закупка вакцин запаздывает,— перечислила президент Санду свои претензии в адрес Игоря Додона и его союзников в парламенте.— Законы, за которые они голосуют, против людей, они блокируют все проекты внешней помощи и защищают коррумпированные группы. Они не ищут решения для граждан, они спасают только себя».

Игорь Додон тут же парировал: «Приходится с сожалением констатировать, что госпожу Майю Санду не интересует ничего, кроме дополнительных мандатов для ее партии». «Она хочет досрочных выборов. Вот ее ответ на пандемию, на все кризисы и проблемы в обществе. В то время как стране срочно нужна спасительная вакцина и назначение антикризисного правительства, глава государства в категоричной форме требует досрочных выборов. Это просто безответственно»,— написал вчера в своем телеграм-канале Игорь Додон.

Богдан Цырдя назвал письмо Майи Санду Владимиру Путину «лицемерием». По его словам, президент решила «пропиариться» за счет «Спутника V». «При этом Майя Санду продолжает гнуть антироссийскую линию, делать антироссийские заявления, и самое главное — ее партия продолжает проводить в парламенте антироссийские законы. И вот это, мягко говоря, смущает: с одной стороны, плюешь в Россию, с другой — просишь "Спутник V"»,— возмутился депутат.

Он выразил уверенность, что Москва предоставит вакцину Молдавии именно по линии переговоров с социалистами. «Благодаря переговорам Игоря Додона, личным обращениям спикера парламента Зинаиды Гречаной и ее встречам мы сможем добиться получения этой вакцины»,— заверил господин Цырдя.

Молдавские политики, таким образом, особо не скрывают, что за счет российской вакцины они рассчитывают решить свои задачи и получить дополнительные очки. Но последнее слово в вопросе предоставления вакцины в любом случае за Москвой.

Владимир Соловьев, Марина Коваленко