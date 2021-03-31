Молдавия из-за пандемии вводит режим ЧП до 30 мая

Молдавия вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая, чтобы снизить распространение коронавируса. Такое решение было принято парламентом на внеочередном заседании, проведенном по просьбе правительства.

«Проект решения был одобрен 52 голосами депутатов»,— сказала председатель законодательного органа Зинаида Гречаный на заседании, которое транслировала пресс-служба парламента Молдавии.

В период действия ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить специальный режим пересечения границы, ограничивать передвижение людей внутри страны и деятельность экономических агентов, привлекать граждан к работе, а также принимать другие меры для сдерживания заболеваемости.

За последние две недели в среднем в стране регистрируется 635 заразившихся на 100 тыс. человек. На 100 пациентов с коронавирусом регистрируют 2,1 случая с летальным исходом. В больницах находятся более 4 тыс. пациентов. С начала пандемии в Молдавии зарегистрировано свыше 228 тыс. случаев заражения коронавирусом (6,4% населения), 4,9 тыс. пациентов скончались.

Напомним, на этой неделе Москву должен посетить экс-президент Молдавии, лидер пророссийской Партии социалистов Игорь Додон. Главная цель визита — добиться помощи России в борьбе с коронавирусом, в том числе получить российскую вакцину «Спутник V». При этом главный политический противник Игоря Додона, действующий президент страны Майя Санду, тоже рассчитывает на «Спутник V». Письмо с просьбой предоставить вакцину она направила российскому президенту Владимиру Путину.

Подробности — в материале «Молдавия смотрит на Россию с немым уколом».