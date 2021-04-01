Евро впервые за неделю поднялся выше 90 рублей

Курс евро на Мосбирже к 19:30 поднялся до 90,01 руб. Его стоимость не достигала отметки в 90 руб. с 25 марта. К 20:00 цена евро опустилась до 89,97 руб. Доллар вырос до 76,40 руб.

На сегодняшних торгах Индекс Мосбиржи снизился на 0,4% (3527,54 пункта). 15 марта он обновил исторический максимум, достигнув 3589,88 пункта. РТС сократился на 1,34% (до 1457,37).

Заметное ослабление рубля происходит на фоне роста санкционного давления и падения цен на нефть, которые в условиях расширения карантина в Европе вернулись к уровню $60 за баррель. Участники рынка считают, что в ближайшие дни курс доллара может достигнуть 78 руб./$, а курс евро преодолеть 91 руб./€.

Подробнее — в материале “Ъ” «Рубль попал под ожидание санкций».