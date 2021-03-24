Рубль попал под ожидание санкций

Курс доллара на российском рынке после полуторамесячного перерыва превысил 76 руб./$. Курс евро приближался к 91 руб./€. За пять дней ведущие мировые валюты подорожали на 3,2–3,5 руб. Заметное ослабление рубля происходит на фоне роста санкционного давления и падения цен на нефть, которые в условиях расширения карантина в Европе вернулись к уровню $60 за баррель. Участники рынка считают, что в ближайшие дни курс доллара может достигнуть 78 руб./$, а курс евро преодолеть 91 руб./€.

Курс доллара на торгах Московской биржи 23 марта поднялся выше 76 руб./$. В ходе основной сессии он достигал 76,34 руб./$, максимального значения с 3 февраля. По итогам сессии курс закрылся на отметке 76,05 руб./$, что на 1,11 руб. выше закрытия понедельника. Курс евро во вторник поднимался до максимума с 23 февраля — 90,78 руб./€, а по итогам дня закрылся возле отметки 90,3 руб./€, прибавив за день 87 коп. Уверенный рост иностранных валют продолжается пятый день, и за это время их курсы выросли соответственно на 3,2 руб. и 3,45 руб.

Основной причиной распродажи рублевых активов стало ухудшение внешнего геополитического фона, начавшееся в прошлую среду с резких заявлений президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC в отношении России и лично российского президента, в том числе в организации вмешательства в прошедшие выборы в США, и угрозы жестких санкций.

Российские власти стали активно готовиться к самым жестким ограничениям, в частности, возможному запрету покупок суверенного долга американскими инвесторами, отключению от системы финансовых сообщений SWIFT.

«Градус напряжения растет, соответственно, неопределенность для инвесторов тоже нарастает, поэтому они предпочитают сократить позиции в рубле»,— отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. «Происшедшее в понедельник в Турции продемонстрировало, насколько сильным может быть движение валюты при разочаровании инвесторов»,— отмечает глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. После увольнения главы ЦБ Турции курс доллара в стране взлетел более чем на 13% (см. «Ъ-Онлайн» от 22 марта).

В связи с тем, что новые санкции могут затронуть российский госдолг, в числе наиболее пострадавших оказались ОФЗ. Во вторник, по данным Reuters, наиболее существенно в пределах 0,2–0,3 процентного пункта (п. п.) выросла доходность среднесрочных ОФЗ, достигнув 5,9–6,9% годовых. Доходность долгосрочных гособлигаций выросла на 0,1–0,2 п. п., до 7,1–7,65% годовых. Суммарный объем торгов превысил 60 млрд руб., что в 1,5–2 раза выше среднедневного показателя.

По словам инвестиционного стратега «Арикапитала» Сергея Суверова, рынок рублевого суверенного долга пережил «черный вторник».

«Нерезиденты довольно активно продавали ОФЗ как из-за угрозы санкций, так и в свете общего рыночного негатива на развивающихся рынках»,— отмечает он. На этом фоне Минфин даже отменил аукционы по продаже ОФЗ.

Повышенная нервозность международных инвесторов связана и с опасениями третьей волны заболеваемости коронавирусом в Европе. Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантинных мер в стране до 18 апреля. На прошлой неделе Франция ввела четырехнедельный карантин в Париже и нескольких других регионах. «Ситуация с коронавирусом ухудшилась и в других регионах мира. Из-за этого более чем на 4% упала цена на нефть Brent, которая уверенно движется к $60 за баррель»,— отмечает господин Суверов.

В этих условиях участники рынка ожидают роста волатильности национальной валюты.

По мнению Максима Тимошенко, курс доллара может вырасти до 78 руб./$, курс евро превысить 91 руб./€. По мнению Владимира Евстифеева, если санкции не затронут ОФЗ, курс доллара может скорректироваться до 73–74 руб./$, если цены на нефть останутся выше $60 за баррель. «В случае введения санкций на внутренний долг курс доллара на российском рынке может достигнуть 83 руб./$ с последующей коррекцией, масштаб которой будет зависеть от успешности реализации финансовыми властями механизмов амортизации удара»,— отмечает господин Евстифеев.

Виталий Гайдаев