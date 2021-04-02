Happy Baby подвел чиновницу

В Алтайском крае сотрудниками ФСБ и Следственного комитета РФ (СКР) задержана представитель губернатора в региональном заксобрании Стелла Штань, которая входит в президиум алтайского политсовета «Единой России». Правоохранители считают ее причастной к хищению госсубсидии на 14 млн руб. В пресс-службе губернатора Виктора Томенко сообщили, что события, которые инкриминируются чиновнице, произошли еще до ее назначения на должность.



Под следствием оказалась представитель губернатора Алтайского края и регионального правительства в алтайском заксобрании 57-летняя Стелла Штань, в отношении которой возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель местного управления СКР Людмила Рязанцева.

Стеллу Штань задержали в среду на рабочем месте. Это произошло вскоре после заседания правительства края, где обсуждались изменения в уставе региона в связи с принятием поправок в Конституцию РФ. Госпожа Штань выступала основным докладчиком по этой теме. После завершения обыска в служебном кабинете чиновницу привезли на обыск к ней домой — в двухэтажный коттедж площадью почти 340 кв. м, расположенный в районе элитной застройки рядом со Змеиногорским трактом. По словам участников оперативно-следственной группы, они были поражены габаритами и богатой обстановкой особняка чиновницы. В ходе обыска у госпожи Штань была обнаружена небольшая сумма наличных. В опись изъятых вещей попал принадлежащий чиновнице Mercedes-Benz GLK 300. Следственные мероприятия завершились поздно вечером. В управлении СКР чиновницу допросили по обстоятельствам дела о хищении бюджетных средств и предъявили обвинения.

По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада Happy Baby и Стелла Штань, которая в то время была депутатом краевого парламента, обеспечили изготовление и предоставление в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивных документов для получения субсидии на возмещение расходов по приобретению помещения для дошкольного учреждения. Стоимость имущества, указанная в фиктивном договоре купли-продажи, была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. Разница составила 14 млн руб. Следствие полагает, что эти деньги были похищены. В середине марта силовики задержали директора детсада Happy Baby Елену Воротникову.

Пока неизвестно, признала ли вину представитель губернатора. «Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении чиновницы меры пресечения в виде заключения под стражу»,— рассказали в управлении СКР.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко был сразу проинформирован о задержании подчиненной, он надеется на справедливое и независимое расследование, сообщили в пресс-службе главы региона. Там отметили, что события, которые изложены в уголовном деле, произошли до назначения Стеллы Штань на должность представителя. В местном отделении «Единой России» заявили, что членство в партии госпожи Штань будет приостановлено решением президиума регионального политсовета.

Стелла Штань родилась в Магаданской области, но давно проживает в Алтайском крае. В 1986 году она с отличием окончила юридический факультет Алтайского госуниверситета, а спустя пять лет — аспирантуру. После учебы госпожа Штань осталась преподавать на кафедре истории государства и права родного вуза. В университете оценили ее организаторские способности, выбрав секретарем комитета ВЛКСМ. В 1991 году Стеллу Штань пригласили на муниципальную службу: ей доверили юридический отдел мэрии Барнаула. С 1994-го по 2004 год чиновница занимала должность заместителя главы города по правовым и кадровым вопросам. В алтайском заксобрании госпожа Штань была депутатом два созыва — с 2008-го по 2011 год и с 2011-го по 2016 год. Кроме того, она вошла в президиум регионального политсовета «Единой России». В октябре 2018 года вступивший в должность губернатор Виктор Томенко назначил Стеллу Штань своим представителем в региональном парламенте.

Константин Воронов