Задержана представитель губернатора Алтайского края в региональном заксобрании

В Барнауле задержана представитель губернатора Алтайского края и правительства региона в местном заксобрании Стелла Штань, которую подозревают в особо крупном мошенничестве. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили источники, знакомые с ходом следствия. Получить комментарий в правоохранительных органах пока не удалось.

По данным силовиков, госпожу Штань задержали вчера. После допроса ее отправили в КПЗ.

Ожидается, что в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Отметим, что вчера в первой половине дня чиновница принимала участие в совещании у губернатора Виктора Томенко, на котором обсуждались изменения в уставе Алтайского края в связи с принятием поправок в Конституцию РФ.

Стелла Штань — юрист по образованию. Она окончила Алтайский госуниверситет, а затем и аспирантуру при нем. После обучения молодой специалист работала на кафедре теории и истории государства и права этого вуза. В 1987 году ее избрали секретарем комитета ВЛКСМ Алтайского госуниверситета.

В 2008 и 2011 годах госпожа Штань, которая входит в президиум регионального политсовета «Единой России», избиралась в местный парламент. В октябре 2018 года глава края Виктор Томенко предложил ей стать своим представителем в алтайском заксобрании.

Илья Николаев