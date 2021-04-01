Страны ОПЕК+ договорились о постепенном росте добычи с мая

Страны Организации стран—экспортеров нефти и не входящих в нее государств (ОПЕК+) договорились о параметрах добычи в мае—июле. Они увеличат добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки и на столько же в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана. В июле уровень добычи в странах ОПЕК+ будет увеличен на 450 тыс. баррелей в сутки.

По данным одного из источников ТАСС, Саудовская Аравия предложила странам ОПЕК+ в мае увеличить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки и на столько же в июне. Сама Саудовская Аравия в эти два месяца увеличит добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. Третий источник агентства сказал, что Россия поддержала постепенное увеличение добычи нефти в рамках сделки на три месяца.

Напомним, на прошлой встрече министры договорились, что все участники соглашения, кроме России и Казахстана, сохранят уровень добычи в апреле. России было разрешено восстановить ее на 130 тыс. барр./сут., Казахстану — на 20 тыс. барр./сут. Подобные исключения для этих стран делались и в январе, когда обсуждались параметры добычи нефти на февраль и март.

О параметрах соглашения на апрель — в материале “Ъ” «ОПЕК+ сдерживает недра».