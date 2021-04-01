Минтруд спрогнозировал переход на удаленку 10% работающих россиян

Минтруд России считает, что около 10% работающих россиян в долгосрочной перспективе будут трудиться удаленно. По данным ведомства, сейчас в стране дистанционно работают более 5,5% сотрудников, или более 3 млн человек.

«Говоря о перспективах развития дистанционной занятости в России, по нашим прогнозам, в долгосрочной перспективе до 10% работающих россиян будут трудиться удаленно. В численном выражении это порядка 5,5 млн работников»,— приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Госдума в ноябре приняла закон об удаленной работе. Он вводит три основных понятия: дистанционная (удаленная), временная дистанционная и комбинированная дистанционная работа. Во время чрезвычайных ситуаций работодатель может принимать решение о переводе сотрудников на «удаленку» в одностороннем порядке, но в остальных случаях потребуется их согласие.

Как работодатели справляются с эмоциональным кризисом у подчиненных после выхода в офис — в материале “Ъ FM”.