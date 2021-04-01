Прокуратура нашла источник массового заражения жителей ставропольского села

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края, в ходе прокурорской проверки по факту массового отравления жителей села Марьины Колодцы Минераловодского городского округа удалось установить, что «общим фактом для всех заболевших является употребление водопроводной воды». В пробах, взятых из поселкового водовода, проверяющие обнаружили «генетический материал норовируса».

По информации ведомства, организацией водоснабжения на территории Марьиных Колодцев занимается филиал «Южный» ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». В ходе проверки были также выявлены аварийные утечки из водовода, причем ремонтные работы на них начались «только после организации проведения прокурорской проверки».

Прокуроры, ведущие проверку, установили, что только за первые три месяца 2021 года было 17 аварий на подающем водоводе протяженностью 33 км, «в том числе повторных». По мнению краевой прокуратуры, ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» не обеспечил население питьевой водой, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям, нарушив сразу два федеральных закона — «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О водоснабжении и водоотведении».

Временно исполняющему обязанности генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» внесено представление об устранении нарушений. Как уточнили в надзорном ведомстве, ситуация с массовым отравлением людей в селе Марьины Колодцы остается на личном контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца.

Напомним, 30 марта стало известно о массовом обращении жителей села в Минераловодском горокруге с жалобами на кишечную инфекцию. В общей сложности в больницу обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства. 11 жителей, в том числе два ребенка, были госпитализированы в районную больницу в Минеральных Водах. По данному факту в следственном управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбуждено и расследуется дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

Александра Ларинцева, Пятигорск