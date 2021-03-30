СКР и прокуратура начали проверку по факту массового отравления в Ставрополье

Как сообщили “Ъ” в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, 30 марта в ведомство поступило сообщение «об обращении в лечебное учреждение села Марьины Колодцы 39 человек с признаками кишечного расстройства, из которых 8 было госпитализировано». Согласно предварительному диагнозу у всех обратившихся за помощью диагностирован острый гастроэнтерит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ). В Минераловодский городской округ, где произошел инцидент, направлены следователи-криминалисты аппарата управления.

Как сообщили “Ъ” в краевой прокуратуре, по требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца также начата проверка, которая определит на месте «соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства». Сам он лично выехал в Минераловодский район для координации работы правоохранительных и контролирующих органов.

Ранее на странице губернатора Ставрополья Владимира Владимирова сообщалось, что за медицинской помощью обратились 39 человек, в том числе 24 ребенка. Восемь взрослых жителей Марьиных Колодцев были госпитализированы в Минераловодскую районную больницу «с признаками кишечной инфекции» и «угрозы их жизни нет».

По информации губернатора, в участковой больнице села Марьины Колодцы также развернут инфекционный госпиталь «на случай, если будут выявляться новые факты заболевания».

В начале марта около 140 учеников барнаульской школы обратились к врачам с признаками отравления и кишечного расстройства.

Александра Ларинцева, Пятигорск