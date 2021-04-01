Патологоанатом подменил печень

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор бывшему главному врачу ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро» Вадиму Колченко и его подчиненным Екатерине Черкасовой и Наталии Герасименко. Следствие считает, что Вадим Колченко дал указание подменить образцы печени скончавшейся при родах 28-летней Елены Мачкалян на образцы больного гепатитом. По версии следствия, обвиняемый не хотел портить статистику комитета здравоохранения области по материнской смертности. Вадим Колченко также брал взятки от зарабатывавших на ритуальных услугах санитаров и совершал махинации с премиями работников морга. Он приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Екатерине Черкасовой и Наталии Герасименко назначены условные сроки.

Бывший начальник Волгоградского патологоанатомического бюро Вадим Колченко признан виновным в получении взяток, мошенничестве с использованием служебного положения и организации служебного подлога. Приговор вынес Дзержинский районный суд Волгограда. Виновными в служебном подлоге также признаны сотрудницы патологоанатомического бюро Екатерина Черкасова и Наталия Герасименко.

Суд над Вадимом Колченко и двумя его подчиненными длился с июня 2019 года. Колченко был задержан в мае 2018 года. Ему предъявлены обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ (организация служебного подлога). Наталии Герасименко и Екатерине Черкасовой предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 286 (превышение полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Из-за большого объема материалов следствия судья Наталья Овечкина зачитывала приговор почти два рабочих дня.

Суд признал, что с февраля 2017 года по май 2018 года руководитель патологоанатомического бюро получил 591,1 тыс. руб. взяток от санитаров Красноармейского и Дзержинского отделений бюро, которые незаконно брали деньги от родственников умерших за подготовку тел к погребению.

За деньги, по версии следствия, Вадим Колченко не обращал внимания на нарушения.

Также, согласно приговору, с конца декабря 2017 года и на протяжении четырех месяцев главврач начислял премии девяти сотрудникам учреждения, но значительную часть из этих денег забирал себе, объясняя им, что средства пойдут на нужды медучреждения. Общая сумма ущерба, причиненного санитарам, составила 162,5 тыс. руб.

Однако основной эпизод обвинения имел место в январе 2017 года. В волгоградский морг поступило тело 28-летней Елены Мачкалян, скончавшейся после родов от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга. Вадим Колченко, согласно приговору, приказал подчиненным врачу-патологоанатому Екатерине Черкасовой и и. о. заведующего консультативным отделением Наталии Герасименко уничтожить взятые у умершей вирусологические образцы и заменить их на образцы печени больного гепатитом.

Следствие утверждало, что глава учреждения сделал это «из ложно понятых интересов службы, чувства карьеризма, желания выслужиться перед должностными лицами комитета здравоохранения Волгоградской области и в угоду им приукрасить действительные статистические данные Волгоградской области, чем не допустить возможные негативные последствия для учреждений здравоохранения Волгоградской области, оказывавших медицинскую помощь Мачкалян Е. Н».

Иными словами, обвиняемый не хотел ухудшать статистику комитета здравоохранения Волгоградской области по материнской смертности.

Екатерине Мачкалян был поставлен диагноз «аутоимунный гепатит» в качестве причины смерти.

В ходе судебного разбирательства Вадим Колченко не признавал факт подмены биологических материалов. Он утверждал, что за несколько дней до смерти госпожи Мачкалян ему позвонили из регионального комитета здравоохранения и сказали, что в Волжском перинатальном центре в крайне тяжелом состоянии находится пациентка, а материнская смертность в начале года — нежелательный показатель для региона. По его словам, если бы он не «проявил лояльность» к чиновникам комитета здравоохранения, мог бы потерять работу. В облздраве, согласно его показаниям, сказали, что при жизни Елене Мачкалян поставили диагноз «аутоимунный гепатит», на что он ответил, что можно «придерживаться» этого диагноза.

По словам Колченко, указаний произвести подмену гистологических образцов он не давал, а Наталия Герасименко и Екатерина Черкасова позже ему якобы сообщили, что вопрос с диагнозом решен. После возбуждения уголовного дела сотрудники патологоанатомического отделения уволились из учреждения.

Во время прений гособвинение попросило суд приговорить Вадима Колченко к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 4 млн руб., Наталии Герасименко и Екатерине Черкасовой прокурор попросил назначить три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с последующим лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Вадим Колченко приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн. руб. и лишением права занимать должности на государственной службе на семь лет.

Наталии Герасименко и Екатерине Черкасовой назначены два и полтора года лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе на два года.

Будут ли бывшие сотрудники ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро» обжаловать приговор, пока неизвестно, их адвокаты не доступны для комментариев.

Сергей Петунин, Саратов