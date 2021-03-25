Медицинская страховка не покроет ремонт

Частные клиники, рассчитывавшие возместить капзатраты за счет остатков средств, получаемых от Федерального фонда обязательного медстрахования (ФФОМС), скорее всего, не смогут этого сделать. Вопреки прежним заверениям чиновников, правительство подготовило новую версию поправок в отраслевой закон, прямо запрещающих направлять эти деньги, в частности, на ремонт клиник, покупку оборудования и погашение кредитов. Участники рынка ожидаемо высказываются против поправок, предупреждая, что их принятие снизит инвестиционную привлекательность отрасли.

“Ъ” ознакомился с проектом правительственных поправок в федеральный закон №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании». Документ конкретизирует расходы остатков средств, получаемых клинками от ФФОМС. Из него следует, что медучреждения не смогут использовать эти деньги на возмещение капзатрат, погашение кредитов и покупку оборудования. Остатки образуются за счет оптимизации оказания медпомощи.

Для частных клиник это стало неожиданностью, так как в предыдущих версиях не конкретизировались нецелевые расходы. Более того, заявили “Ъ” представители ряда медучреждений, в июле 2020 года Минфин направил в комитет Госдумы по охране здоровья положительный отзыв на предыдущие версии и согласился с отменой ограничений на использование остатков средств ОМС на немедицинские цели, включая ремонт клиники, оборудования и т. д. А в сентябре Минздрав внес в правительство свои поправки в закон, исключающие, в частности, обязанность медучреждений использовать средства ОМС исключительно на оказание медпомощи. Однако предыдущие редакции так и не дошли до рассмотрения Госдумой.

В Минфине не удалось получить оперативный комментарий. В ФФОМС и Минздраве сообщили “Ъ”, что последняя версия поправок «направлена исключительно на обеспечение и защиту прав граждан для получения ими качественной медпомощи». В ведомствах также напомнили, что в рамках договора на оказание и оплату медпомощи по ОМС клиники обязуются возвратить в фонд средства, использованные ими не по целевому назначению, а также уплатить штраф в размере 10%.

Последняя редакция поправок фактически вводит запрет на инвестиции в систему здравоохранения, убежден председатель правления Мединститута имени Сергея Березина Аркадий Столпнер. По его словам, у крупных медучреждений в общей выручке на долю поступлений по ОМС может приходиться более 50%. По негласному правилу оптимальным для клиники является соотношение выручки от услуг по ОМС в районе 30%, добавляет управляющий партнер юридической группы «Ремез, Печерей и партнеры» Анжелика Ремез. При таком соотношении, продолжает она, доходы позволяют закрывать регулярно возникающие кассовые разрывы и вести свою деятельность более устойчиво.

«МедИнвестГрупп», по словам ее президента Сергея Нотова, в феврале 2021 года направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором сообщила, что отсутствие значимых инвестиций в здравоохранение связано в том числе с запретом клиниками использовать остатки средств по ОМС «на возмещение необходимых и экономически обоснованных затрат». В аппарате премьера также не удалось получить оперативный комментарий.

Запрет на использование медучреждениями остатков средств, полученных от ФФОМС, на нецелевые расходы отразится, в частности, на оснащении клиник, так как оборудование закупается в кредит, утверждает собеседник “Ъ” из числа топ-менеджеров частных клиник. Он также соглашается, что после принятия правительственных поправок в 326-ФЗ «частный сегмент медицины станет куда менее привлекательным для инвесторов».

У бизнеса были свои виды на остатки средств, выделенных ФФОМС. По данным аналитического центра Vademecum, в 2019–2020 годах инвесторы анонсировали проекты, ориентированные на работу по ОМС, на сумму 33,4 млрд руб.

Очевидно, что медицинский бизнес гораздо более гибок в вопросах управления финансами, чем бюджетная система, считает Анжелика Ремез. «Кроме того,— продолжает она,— у частных компаний помещения в собственности или в долгосрочной аренде, в связи с этим ремонтные работы и реконструкция объектов полностью ложатся на их плечи». В случае принятия поправок в текущей версии, как прогнозирует госпожа Ремез, частным клиникам, участвующим в программах обязательного медстрахования, понадобится провести реструктуризацию целевых расходов ОМС, а также сделать ставку на дополнительные медстрахования.

Александр Осипов