Бывшего кондитера будут судить как мятежника

Как стало известно “Ъ”, главное управление Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении Шамиля Умаханова, который в сентябре 1999 года в составе бандформирований под командованием Басаева и Хаттаба напал на Новолакский район Дагестана. После этих событий басаевец во главе своего отряда «Бадр» (по имени одного из героев мусульманского эпоса) продолжал участие в вооруженном подполье, пока в 2004 году после бандитской вылазки не был пойман и отправлен в тюрьму на 24 года.

«Обвинение в отношении Шамиля Умаханова утверждено заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем, и дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Южный военный окружной суд»,— сообщила “Ъ” прокурор главного управления Генпрокуратуры РФ по ЮФО и СКФО Елена Усачева. По ее словам, фигуранту вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (участие в вооруженном мятеже) и ст. 317 (посягательство на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов) УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 1999 года в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба численностью около 2000 человек с территории, тогда еще неподконтрольной федеральным властям Чечни, совершил вооруженное нападение на Новолакский район Дагестана.

Целью террористов, говорится в материалах дела, были захват власти в районе и присоединение его к так называемому исламскому государству (запрещено в РФ), которое лидеры ваххабитского движения планировали создать на территории Чечни и Дагестана.

Стоит напомнить, что летом 1999 года Шамиль Басаев при поддержке исламских радикалов провозгласил на территории Чечни шариатское правление, объявив себя верховным амиром. Власть избранного в январе 1997 года после перемирия с Москвой президентом Ичкерии Аслана Масхадова Басаевым и его сторонниками не признавалась. Тогда между чеченскими сепаратистами едва не началась междоусобная война. Ей помешал ввод в республику федеральных сил, против которых масхадовцы и басаевцы выступили единым фронтом.

В Новолокском районе басаевцам удалось захватить несколько сел: Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар и Чапаево. Как установило следствие, группа «Бадр», которой командовал Шамиль Умаханов, обстреливала здание РОВД, чтобы «сотрудники милиции не могли выдвинуться на помощь попавшим в руки бандитов служащим сельских администраций». Кроме того, подчиненные Умаханова блокировали дорогу, по которой на помощь новолакцам из Хасавюрта выдвигались подразделения федеральных сил. В результате боестолкновений пострадали как мирные люди, так и сотрудники правоохранительных органов. Всего в ходе боя с боевиками и при прорыве из блокированного села новолакские милиционеры потеряли 14 человек убитыми, 8 сотрудников были ранены.

В своих «подвигах» во время событий в Новолакском районе обвиняемый признался добровольно, рассказав следователям, что познакомился с Басаевым сразу после первой чеченской кампании еще в 1997 году.

Тогда Шамиль Умаханов, молодой кондитер из Махачкалы, приехал в Чечню воодушевленный победой боевиков в первой военной кампании и с тех пор неотлучно находился в окружении своего кумира Басаева. Дагестанец прошел обучение в лагере боевиков под Урус-Мартаном, и к началу второй военной операции бывший кондитер уже командовал собственным отрядом «Бадр», названным так в честь одного из героев мусульманского эпоса.

Признательные показания вряд ли могут смягчить меру наказания фигуранту: он с 2004 года отбывает 24-летний срок в колонии строгого режима за бандитизм и участие в незаконных вооруженных формированиях. «Его (Умаханова.— “Ъ”) участие в нападении на Новолакский район подтверждается не только признательными показаниями, но и многочисленными уликами, имеющимися в распоряжении следствия: показаниями соучастников, фото- и видеоматериалами, на которых обвиняемый запечатлен в компании с Басаевым и другими террористическими лидерами»,— отметили в Генпрокуратуре.

Муса Мурадов