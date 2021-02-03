Нападение на федералов квалифицировали по трем статьям УК

В Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Северному Кавказу окончено расследование дела жителей Ставрополья Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова. По данным следствия, в 1999 году они в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба совершили нападение на Дагестан. Обоим фигурантам уголовного дела вменяются посягательство на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ), участие в банде (ст. 209 УК РФ) и в вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ). Дело по существу будет рассматриваться Южным окружным военным судом.

Согласно материалам уголовного дела, уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов в середине июля 1999 года «добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений». По данным следствия, с 7 по 24 августа 1999 года на территории Ботлихского района Дагестана они «приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации».

Как уточнили в СКР, находясь в составе «устойчивой вооруженной группы» Басаева и Хаттаба численностью не менее тысячи человек, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, Аджиньязов и Арсланов также совершили посягательство на жизнь российских военнослужащих. Тогда в результате «массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды», были убиты 33 человека, еще 34 получили ранения различной степени тяжести.

Обвинительное заключение по делу было утверждено управлением Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО. По данным ведомства, оба фигуранта уголовного дела находятся в СИЗО. Поскольку все преступления, связанные с экстремизмом, находятся в юрисдикции военных судов, судебное следствие будет проводиться Южным окружным военным судом.

По информации СКР, по этому уголовному делу в настоящий момент 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Кроме того, с 1999 по 2021 год более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана уже приговорены к длительным срокам лишения свободы. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью.

Александра Ларинцева, Пятигорск