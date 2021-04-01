В Петербурге с начала года продано в четыре раза больше земли под строительство, чем в первом квартале 2020 года

По результатам первого квартала 2021 года в Санкт-Петербурге было приобретено под строительство 188,6 га земли. Это в четыре раза больше аналогичного периода 2020 года и почти 40% общего объема прошлогодних сделок.

Такие данные приводит консалтинговая компания Rusland SP. Отмечается, что в первом квартале 2020 года застройщики купили 48,98 га участков, а за аналогичный период 2019 года — 6,2 га, что в 30 раз меньше текущих показателей. Причиной этого эксперты называют сокращение предложения на первичном рынке и стимулируемый льготной ипотекой спрос. По словам управляющего партнера Rusland SP Андрея Бойко, заметную роль сыграл выкуп почти всех проектов с готовыми документами и разрешениями, из-за чего застройщики стали активно рассматривать «даже сырые участки без документов, промзоны с понятными перспективами перевода, а также зоны, где ранее развитие не рассматривалось и вовсе». Кроме того, банки стали предоставлять строительным компаниям бридж-кредитование на покупку земель без оформленных разрешений на строительство.

Отмечается, что наибольший объем сделок сформирован за счет таких компаний, как ЛСР, Setl City, ПИК и Seven Suns Development.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что в ЗакСобрании Санкт-Петербурга выступили против строительства апарт-отеля на Петроградской стороне из-за критики проекта местными жителями.