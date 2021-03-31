ЗакСобрание Петербурга выступило против строительства апарт-отеля в Петроградском районе

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержало депутатский запрос от фракции «Единая Россия» к губернатору Александру Беглову по поводу строительства апарт-отеля на Левашовском проспекте. Ранее город уже отказывался от планов застройки этого участка земли.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского парламента. Отмечается, что запрос подготовлен в связи с «многочисленными обращениями жителей Петроградского района». В нем депутаты просят Александра Беглова взять ситуацию под личный контроль и обеспечить соблюдение интересов, проживающих рядом с местом предполагаемого строительства.

В 2012 году правительство города после критики местных жителей отказалось от планов застройки участка восточнее д. 24, лит. А по Левашовскому проспекту, а позже администрация района вместе с комитетом по градостроительству и архитектуре подготовила проект его благоустройства. Несмотря на это, участок был вновь передан застройщикам.

«Участок продан по цене меньше, чем стоит однокомнатная квартира на Петроградской стороне! И на этом участке сейчас собираются опять возвести многоэтажный жилой дом», — прокомментировал ситуацию спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, представлявший депутатский запрос. Он также отметил, что еще четыре года назад городская администрация подтвердила решение не допускать перегрузки Петроградского районе новыми постройками.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что новый Генплан Петербурга в случае принятия разрешит массовую застройку рубежных полей города.