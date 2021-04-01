Посольства 12 стран закрылись в КНДР за время пандемии

Дипломатические представительства 12 государств прекратили работу в КНДР, страну покинул весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций, сообщило посольство России в Пхеньяне. По его данным, причиной этого стали серьезные ограничения и дефицит товаров на фоне пандемии коронавируса.

«Уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций»,— сообщается на странице посольства в Facebook. Уточняется, что в КНДР остались девять послов иностранных государств и четверо временных поверенных в делах, персонал большинства посольств сокращен до минимума.

Российское посольство уточнило, что несколько семей сотрудников были вынуждены прервать командировки, но работоспособность коллектива сохраняется в полной мере. В сообщении посольства говорится, что в стране введены «беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения», наблюдается «острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств» и отсутствует возможность решать проблемы со здоровьем.

В конце февраля российским дипломатам, возвращающимся в Москву, пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину на границе с КНДР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку ситуации с российскими дипломатами.

Подробнее о возвращении — в материале “Ъ FM” «Коронавирусные ограничения перекрыли дорогу дипломатам».