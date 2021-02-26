Покинувшие КНДР на дрезине российские дипломаты прибыли в Москву

МИД России сообщил, что российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину на границе с КНДР, прибыли в Москву. Всего на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей.

«Вернулись (в Москву.— “Ъ”)»,— сказали в МИДе агентству «РИА Новости».

Из-за ограничений, введенных на время пандемии коронавируса, добираться домой дипломатам пришлось на поезде, автобусе, а потом еще около километра на дрезине. Толкали дрезину сами сотрудники посольства. На российской погранстанции Хасан их встретили коллеги из МИДа и доставили в аэропорт Владивостока.