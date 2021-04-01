Генеральный план территории Сириус прогнозируют создать к концу 2021 года

Разработка генерального плана федеральной территории Сириус будет проводиться параллельно созданию аналогичного плана для Сочи и в сотрудничестве с администрацией курорта. Задачи по планированию территорий двух муниципальных образований обсудили на рабочем совещании врио главы Сириуса Андрея Столярова и главы Сочи Алексея Копайгородского.

Одна из изначальных задач для Сриуса – определение параметров и назначения зон, свободных от застройки. На их развитие будет сделан главный акцент градостроительного развития. По словам господина Столярова, на незастроенной территории появятся студенческий кампус, объекты университета «Сириус», инновационный кластер с представительствами технологических компаний и индустриальных партнеров. Сообщается, что существующая жилая застройка будет сохранена без изменений. Основной акцент перспективного развития территории Сириуса – создание комфортных условий для жителей и развитие туристической инфраструктуры.

В настоящий момент ведутся работы по сбору первичных данных о территории, администрация принимает предложения и пожелания по будущему облику поселка от жителей. Первые эскизные проекты генплана Сириуса, разработанные архитекторами и урбанистами, будут готовы уже к лету текущего года. Все они также будут обсуждаться с местными жителями. По словам господина Столярова, генеральный план Сириуса может быть принят до конца 2021 года.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, генеральный план Сочи будет разработан к 2023 году.

Ольга Логинова