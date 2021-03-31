Генеральный план Сочи будет готов к 2023 году

К 2023 году будет готов генеральный план Сочи, написал в Telegram-канале мэр курорта Алексей Копайгородский.

Глава города отметил, что главный градостроительный документ будут утверждать на федеральном и региональном уровнях, после чего организуют публичные слушания и общественные обсуждения проекта.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, В 2021 году в Сочи приостановят выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов (МКД), чтобы упорядочить застройку. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в последние 10-15 лет Сочи крайне активно застраивался, что привело к огромному количеству объектов точечной застройки и самостроев. Мера начнет действовать в ближайшие четыре месяца,

К сентябрю 2021 года будет готов генеральный план развития федеральной территории «Сириус», расположенной на базе одноименного образовательного центра в Сочи.

Наталья Решетняк