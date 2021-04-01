Омский аэропорт сократил выручку в 2020 году на 33%

Аэропорт Омска за 2002 год снизил выручку на 33% до 805,4 млн руб. по сравнению с 2019 годом (1,2 млрд руб.). Так, выручка от обеспечения взлета-посадки сократилась до 149,8 млн руб. против 221 млн руб. годом ранее. Выручка от пользования автовокзалом уменьшилась до 90,3 млн руб. (-44% к показателям 2019 года), выручка от реализации товаров, обеспечения авиаГСМ и питанием до 43,7 млн руб. (-59%).

В компании объясняют снижение финансовых показателей ограничениями, введенными из-за коронавируса.

Эпидобстановка даже после частичного снятия ограничений не позволила Росавиации разрешить полеты по международным направлениям из всех аэропортов. Омский аэропорт не был включен в список аэропортов которым было разрешено обслуживать авиакомпании, выполняющие международные рейсы. «Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может оказать негативное влияние на финансовое положение компании»,— сообщается в отчетности авиапредприятия.

О том, как пандемия повлияла на авиаотрасль, — в интервью “Ъ-Сибирь” гендиректор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич «Нынешняя ситуация — скорее уже не дно».

Оксана Павлова