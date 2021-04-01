«Академик Черский» прибыл к месту строительства «Северного потока-2»

Трубоукладчик «Академик Черский» находится в точке проведения строительства «Северного потока-2» в водах Дании, сообщил оператор газопровода Nord Stream 2 AG. Над укладкой труб продолжает работать «Фортуна».

«Информируем вас о том, что судно "Академик Черский" прибыло на точку проведения работ»,— говорится в сообщении оператора (цитата по ТАСС). Накануне Nord Stream 2 AG сообщал, что «Академик Черский» направился к водам Дании для подготовительных работ перед укладкой труб.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год. Окончание строительства ожидается к концу сентября.

Подробнее о сроках завершения строительства — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».