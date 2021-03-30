Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Данию для укладки «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось к водам Дании для подготовительных работ перед укладкой труб российского газопровода «Северный поток-2», сообщили информагентства со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG. Согласно его предыдущим сообщениям, сейчас в датских водах работает судно «Фортуна».

«Трубоукладочное судно "Академик Черский" направилось к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед трубоукладкой»,— приводит ТАСС сообщение компании.

4 марта «Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар. 9 марта судно прибыло в воды близ Калининграда для ходовых и предэксплуатационных испытаний. Предполагаемый срок завершения строительства «Северного потока-2» перенесен с апреля на конец сентября.

Подробнее о сроках завершения строительства — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».