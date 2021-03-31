Суд приговорил к году колонии ударившего полицейского на протестной акции в Москве

Тверской суд Москвы приговорил к одному году колонии общего режима Алексея Миляева, который на несанкционированной акции 23 января в столице ударил сотрудника полиции, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. Он признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.

«Суд приговорил Миляева Алексея к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии общего режима»,— цитирует госпожу Бондареву «РИА Новости». Алексея Миляева обвинили в применении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Прокурор просил назначить наказание в виде двух с половиной колонии общего режима.

Как следует из материалов дела, 23 января Алексей Миляев у Страстного бульвара несколько раз ударил кулаком полицейского по лицу и телу. Также СКР опубликовал видео, на котором мужчина в маске во время давки бьет сотрудника полиции и пытается сорвать с него шлем.

Ранее, 19 марта, суд приговорил к двум годам колонии общего режима Тимура Салихова по делу о нападении на росгвардейца на акции 23 января. По данным следствия, он несколько раз ударил сотрудника Росгвардии ногой по голове и туловищу, после чего скрылся.

Напомним, 10 марта во время выступления в Мосгордуме начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов сказал, что на уличных акциях в Москве в январе--феврале полиция действовала по закону, который разрешает применять физическую силу, приемы самбо и спецсредства. По итогам акций граждане подали 319 заявлений о незаконном применении силы правоохранителями, из которых 127 жалоб были переданы в столичное управление СКР. Господин Баранов заявил, что полиция полномочий не превышала.

Подробнее о выступлении Олега Баранова — в материале “Ъ”.